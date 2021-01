Coronavirus Algérie : Les contaminations repartent à la baisse

Le dernier bilan du coronavirus en Algérie, publié ce mardi 19 janvier, fait état de plus de 249 cas supplémentaires en 24 heures. Un chiffre particulièrement faible, par rapport à celui d’hier.

La décrue de l’épidémie de Covid-19 se poursuit sur l’ensemble du territoire depuis quelques semaines, le bilan rendu public aujourd’hui par le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a annoncé que le taux journalier de contaminations au coronavirus en Algérie a atteint 249, ce 19 janvier.

Les autorités sanitaires ont également recensés 3 nouveaux décès qui s ‘ajoutent au bilan de la pandémie depuis son apparition sur le sol Algérien.

Le bilan global de la pandémie depuis son apparition

Par conséquent, le décompte total de la pandémie depuis l’apparition sur le sol algérien du premier cas de contagion au Covid-19 en février dernier, a atteint 104 341 cas confirmés, précise le porte-parole du Comité en charge du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans notre pays Djamel Fourar.

Le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.

Début de vaccination ce janvier, réaffirme Benbouzid

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, s’est exprimé a nouveau, aujourd’hui, sur le début de la campagne de vaccination contre covid-19 en Algérie.

En effet, le Premier responsable du secteur de la Santé en Algérie, a réaffirmé, aujourd’hui mardi, que la campagne de vaccination contre le Coronavirus sera lancée au cours ce mois de janvier, sans avancer une date précise de son début.