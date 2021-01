Coronavirus Algérie : Les contaminations en recul ce 9 janvier

Le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes est reparti à la baisse, le bilan présenté par le ministère de la Santé, ce samedi 09 janvier 2021, fait état de 256 nouvelles contaminations, selon les derniers chiffres compilés par le ministère de la Santé.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a fait état de 256 nouvelles contaminations ainsi que 5 nouveaux décès lors des dernières 24 heures en Algérie.

Par conséquent, le décompte total de la pandémie depuis l’apparition sur le sol algérien du premier cas de contagion au Covid-19 en février dernier, a atteint 101913 cas confirmés.

Djamel Fourar a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.