Coronavirus Algérie : Les contaminations en légère hausse 

Le bilan des contaminations quotidiennes au Coronavirus (Covid-19) de ce vendredi, 22 janvier, a enregistré une légère hausse et a indiqué un total de 105124 cas depuis le début de la pandémie en Algérie.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays, Professeur Djamel Fourar, a fait état de 272 nouvelles contaminations, face à 246 cas hier.

En légère hausse par rapport à celui d’hier, le bilan des contaminations quotidiennes reste relativement faible par rapport aux chiffres enregistrés les mois précédents, qui, rappelons le, avaient dépassé la barre des 1000 cas par jour.

Le bilan de ce vendredi, 22 janvier, a recensé 3 nouvelles victimes, emportées par le virus au cours de ces dernières 24 heures, et 209 patients rétablis.

Voici les catégories concernées par la vaccination en Algérie

Les autorités algériennes ont formulé une demande auprès de trois laboratoires afin d’acquérir les quantités nécessaires du vaccin contre le Coronavirus (Covid-19), il s’agit « des laboratoires, russe (Spoutnik), Anglo-Suédois (Oxford) et chinois (CinoLab) ». Ainsi, l’Algérie débutera la campagne de vaccination dès l’arrivée des premières doses de vaccin contre la Covid-19.

Concernant les catégories concernées par la vaccination, le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans notre pays a indiqué que « le personnel de la Santé sera la première catégorie à bénéficier du vaccin contre le Coronavirus ». Il s’ensuivra les personnes âgées de plus de 65 ans ainsi que celles atteintes de maladies chroniques, pour ensuite s’étaler sur l’ensemble de la population de 18 ans et plus.

Par ailleurs, il a été souligné que « les femmes enceintes, les personnes souffrant d’une allergie aux composants du vaccin ainsi que les enfants », ne seront pas concernés par le vaccin contre la Covid-19.