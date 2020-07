Coronavirus Algérie :le prix du test rapide Covid-19 révélé

Le test rapide Covid-19 (Coronavirus) fabriqué en Algérie est enfin disponible à un prix abordable !

Homologué le 28 juin dernier par l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), ce nouveau test rapide Covid-19 IgG/IgM « Made in Algeria » est un test de diagnostic in vitro rapide pour la détection qualitative des anticorps lgG et lgM contre le SRAS-Cov-2 dans le sang total, le sérum ou le plasma humain.

Avec ce nouveau test rapide commercialisé au prix de 650 DA TTC, le résultat pourrait être obtenu entre 10 à 15 minutes. Mais, « il n’est pas recommandé dans le cadre du diagnostic précoce de l’infection Covid-19 lors de la première semaine suivant l’apparition des symptômes, car la production d’anticorps peut être retardée jusqu’au 7e jour», a souligné Saïd Gari, chargé de la communication à Vital Care.

«L’utilisation combinée de la PCR et des tests d’anticorps améliore le diagnostic au cours des différentes phases de la maladie», a ajouté M. Gari, précisant que ce test est un outil d’aide au diagnostic du coronavirus.

Redaction d’Algerie360