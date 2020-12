Coronavirus Algérie : Le bilan détaillé de ce 18 décembre

Depuis le début de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), l’Algérie a enregistré un total de 62487 guérisons, 2647 décès et 94371 contaminations.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie, Professeur Djamel Fourar, a fait état de 398 nouvelles guérisons, soit un total de 62487 patients rétablis depuis le début de la pandémie dans notre pays.

Le bilan de vendredi, 18 décembre, est en légère hausse par rapport au bilan d’hier, avec 438 nouvelles contaminations, enregistrées au cours des dernières 24 heures, contre 426 cas hier. Ainsi, le décompte total de la pandémie est de 94371 cas confirmés.

Concernant les décès, le virus a emporté sept (7) victimes depuis hier, face à neuf (9) victimes jeudi. Le Professeur Fourar a fait savoir que le bilan des décès est désormais passé à 2647 cas.

Pr Belhocine s’exprime concernant les nouvelles mesures de confinement

Dans une déclaration à nos confrères de TSA, le Président de la Cellule d’investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, et également membre du Comité scientifique, Professeur Mohamed Belhocine, a salué la mesure de prolongation du confinement prise par le Gouvernement, en affirmant « être soulagé par la reconduite de ces mesures » et par la décrue « des chiffres des nouveaux cas, des décès et du nombre des hospitalisations en réanimation ».

Pour lui, « elles ont joué un rôle dans la baisse du nombre de cas », enregistré ces derniers jours. « Ces mesures sont importantes, parce que l’on a bien vu l’effet du choc provoqué par le nombre très élevé de cas confirmés de Covid-19 et des décès, avec le lot de souffrances individuelles et collectives induites », a-t-il appuyé.