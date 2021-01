Coronavirus Algérie : Le bilan des contaminations repart à la baisse

Le bilan des autorités sanitaires de ce vendredi, 15 janvier, fait état d’un total de 103381 contaminations au Coronavirus (Covid-19), enregistré en Algérie depuis le début de la pandémie.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de la pandémie de la Covid-19 en Algérie, Professeur Djamel Fourar, a rapporté 254 nouvelles contaminations au Coronavirus, enregistrées au cours de ces dernières 24 heures.

En légère baisse par rapport au bilan d’hier, qui avait fait état de 267 contaminations quotidiennes, le bilan Coronavirus reste relativement faible par rapport aux chiffres enregistrés au cours des mois précédents, atteignant des records avec plus de 1000 cas par jour.

Le Professeur Fourar a également indiqué que 5 nouvelles victimes ont été emportées par le virus et 196 nouvelles guérisons recensées.

Ainsi, le bilan de ce vendredi, 15 janvier, rapporte un total de 103381 contaminations, 2827 décès et 70188 rétablissements, enregistrés en Algérie depuis le début de la pandémie du Coronavirus.

Selon le Pr Benbouzid, « l’Algérie a besoin de 40 millions de doses de vaccin »

Dans une interview accordée, ce jeudi, 14 janvier, à la chaine Russia Today,le Ministre de la Santé, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir que « la vaccination de 60 à 70 % de la population nécessite 40 millions de doses de vaccin ».

En effet, le premier responsable du secteur de la Santé en Algérie a indiqué que « la première livraison du vaccin russe contre la Covid-19, le Spoutnik V, compte 500 mille doses », rajoutant que « de grandes quantités de vaccin arriveront en Algérie durant les mois de février et de mars ».

« L’efficacité du vaccin chinois a dépassé les 86% « , (Pr Rahal)

Intervenant sur les ondes de la Radio locale de Sétif, ce vendredi, 15 janvier, le Directeur des services de santé au Ministère de la Santé, et également membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Algérie, Professeur Lyes Rahal, a fait savoir que « l’efficacité du vaccin chinois a dépassé les 86% », et que « les premières livraisons des vaccins russe et chinois arriveront avant la fin de ce mois ».

S’agissant l’opération de vaccination contre le Coronavirus, Professeur Rahal a indiqué que « les personnels de la Santé et les travailleurs des premiers rangs seront prioritaires », et seront suivis d’autres catégorie, qui sont « les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques, ensuite les personnes âgées de 18 ans et plus ».

Par ailleurs, Professeur Rahal a fait savoir que certaines catégories ne seront pas vaccinées, il s’agit notamment « les personnes atteintes de graves maladies allergiques, les femmes enceintes et les personnes âgées de moins de 18 ans ».