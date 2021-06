Coronavirus Algérie : le bilan de ce samedi 26 juin

L’Algérie a enregistré ce samedi 26 juin 2021 une nouvelle baisse des contaminations au coronavirus selon le dernier bilan rendu public par le Comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie. La stabilité des chiffres se confirme.

Durant les dernières 24 heures, l’Algérie a donc enregistré 341 nouveaux cas de contaminations, contre les 369 recensés durant la journée d’hier vendredi précise le communiqué publié sur la page Facebook du ministère de la Santé.

Pour les guérisons, le bilan d’aujourd’hui a fait état de 230 nouveaux cas rétablis de la maladie, contre 279 cas annoncés au bilan de la veille. Quant aux victimes de l’épidémie, le nouveau bilan a affiché sept décès contre 9 hier.

Le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève ainsi à 138.113 dont 341 cas durant les dernières 24 heures, celui des décès à 3.685 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 96 108 cas, précise le communiqué. Par ailleurs, 21 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Bilan dans le monde

Dans le monde l’épidémie du coronavirus a fait au moins 3.903.064 morts depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Plus de 179.931.620 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. Sur la journée de jeudi dernier, 8.601 nouveaux décès et 403.975 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 603.523 décès. Le Brésil, qui compte 511.142 morts, est suivi par l’Inde (393.310), le Mexique (232.068) et le Pérou (191.286), pays qui déplore le plus de morts par rapport à sa population.