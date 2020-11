Coronavirus Algérie : fermeture de plusieurs espaces publics à Alger centre

L’assemblée populaire communale APC d’Alger centre a annoncé ce jeudi dans un communiqué, de nouvelles mesure dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie du coronavirus.

« À l’issue des décisions de la réunion de la cellule de sécurité de la wilaya d’Alger, notamment celle en lien à la lutte contre la propagation de l’épidémie du coronavirus », l’assemblée populaire communale d’Alger centre a pris plusieurs mesures de prévention.

Il s’agit, en premier lieu de la fermeture des jardins publics : parc de la Liberté ; jardin de l’Horloge florale ; ainsi que le parc Beyrouth. Les espaces publics exploités par les cafétérias et les salons de thé sont également concernés par la mesure de fermeture.

Pour « les cafétérias et les restaurants fast-food, l’utilisation des tables et des chaises est interdite », ajoute encore de le communiqué des services de l’APC d’Alger centre. « Ces mesures seront appliquées à compter du 6 novembre, et tout contrevenant s’exposera aux sanctions prévues par la législation en vigueur », conclut le communiqué.

