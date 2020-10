Coronavirus Algérie : Dr Bekkat Berkani tranche concernant le début du championnat 

Le Docteur Mohamed Bekkat Berkani s’est prononcé, ce vendredi, 30 octobre, concernant le début du championnat de Ligue 1 professionnelle de football.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, Docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique chargé du suivi et de la lutte contre le Coronavirus (Covid-19) en Algérie, a indiqué, ce vendredi, 30 octobre, que « le championnat de Ligue 1 professionnelle de football pouvait débuter dans le respect strict du protocole sanitaire ainsi que l’application rigoureuse des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus ».

« Il n’y a aucune raison pour que le championnat ne reprenne pas, mais cela doit se faire avec l’application stricte du protocole sanitaire et le respect des gestes barrières pour faire face à toute propagation du virus », a-t-il indiqué.

« Les sportifs en général et les footballeurs en particulier ne sont pas épargnés, on ne peut pas prendre l’exemple de l’infection de Cristiano Ronaldo ou d’autres joueurs européens comme une preuve que le virus ne constitue pas un danger pour les sportifs », a-t-il rajouté en concluant que « le coronavirus peut être fatal pour les sportifs, d’où la nécessité de faire preuve de plus de vigilance ».

Rappelons que la Fédération algérienne de football (FAF), avait fixé la date du 28 novembre prochain, pour lancer le coup d’envoi et organiser la première journée du championnat pour la saison 2020-2021, en présence de vingt (20) clubs.

Rédaction d’Algérie 360.