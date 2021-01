Coronavirus Algérie : Confinement partiel prolongé

Les services du premier ministère ont annoncé ce samedi 30 janvier 2021 le prolongement des mesures de confinement partiel à domicile pour une durée de 15 jours supplémentaires.

Selon le communiqué du Premier ministère, a donc annoncé la prorogation des mesures du confinement à domicile de 20 heures à 05h00 du matin du lendemain dans dix-neuf wilayas : Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tissemsilt, Ain Temouchent et Relizane.

Selon la même source, 29 wilayas ne sont pas concernées par la mesure de confinement à domicile. Il s’agit de : Adrar, Chlef, Laghouat, Bejaia, Béchar, Oum El Bouaghi, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda, Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain Defla, Naâma et Ghardaia.

Le communiqué du Premier ministère précise également que « ces mesures de confinement sont applicables, à partir du dimanche 31 Janvier 2021, pendant une durée de quinze (15) jours ».

Toutefois, ajoute encore la même source, « les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l’instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination ».

Prorogation de la mesure de fermeture pour plusieurs commerces

Dans le même cadre, les autorités ont décidé, après consultation du Comité scientifique, « la prorogation de la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours, des marchés de ventes des véhicules d’occasion sur l’ensemble du territoire national ».

Au même titre, le communiqué précise que « la prorogation de la mesure de fermeture, pour une période de quinze (15) jours et dans les dix-neuf (19) wilayas concernées par le confinement partiel à domicile des activités suivantes : les salles omnisports et les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs et les plages ».

Le communiqué annonce également la prorogation, pour une période de quinze (15) jours et dans les dix-neuf (19) wilayas concernées par le confinement partiel à domicile, de la mesure de limitation du temps d’activité à dix-neuf (19) heures concernant plusieurs activités commerciales.

Il s’agit, selon le communiqué des activités suivantes :

le commerce des appareils électroménagers ;

le commerce d’articles ménagers et de décoration ;

le commerce de literies et tissus d’ameublement ;

le commerce d’articles de sport ;

le commerce de jeux et de jouets ;

les lieux de concentration de commerces ;

les salons de coiffure pour hommes et pour femmes ;

les pâtisseries et confiseries ;

les cafés, restaurations et fast-food.

La mesure concerne aussi la « limitation des activités des cafés, restaurations et fast-food à la vente à emporter uniquement », précise encore la même source.