Coronavirus : 49 wilayas non concernées par le confinement partiel

L’Algérie a une nouvelle fois allégé les mesures de confinement partiel, suite à la stabilisation de la situation sanitaire du coronavirus (Covid-19).

Ce mardi, le gouvernement a annoncé l’allègement des horaires de couvre-feu ainsi que la levée des mesures de confinement sur certaines wilayas.

En effet, le nombre des wilayas concernées par le couvre-feu est passé de 16 à 9 wilayas. Il s’agit des wilayas suivantes :

Souk Ahras, Mila, Béchar, Tamenghasset, Tlemcen, Djanet, El Meniaâ, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda, Guelma, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Ghardaia, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Laghouat, Adrar, Oum El Bouaghi, Ain Defla, Ain Timimoun et Bordj Badji Mokhtar.

Il s’agit egalement de : Tipaza, Boumerdes, Médéa, Bejaia, El Tarf, Temouchent, Constantine, Annaba, Chlef, Bouira, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Khenchela, Relizane, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, El Meghaeir et Naâma.

Seulement 9 wilayas sous confinement partiel

Par ailleurs, le gouvernement a décidé de maintenir les mesures de confinement partiel dans neuf wilayas, mais avec un allègement des horaires de couvre-feu.

Les nouveaux horaires de couvre-feu ont été fixés de 23 heures à 4 heures le lendemain dans les wilayas suivantes : Alger, Tizi Ouzou, Blida, Oran, Jijel, Batna, Biskra, Sidi Bel Abbes et Tebessa.