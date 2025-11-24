CordZero : l’aspirateur LG sans fil bientôt disponible en Algérie

LG Algérie annonce l’arrivée prochaine de son aspirateur balai sans fil CordZero™, un appareil alliant puissance, praticité et design. Déjà disponible sur d’autres marchés, il sera très prochainement commercialisé en Algérie.

Le LG CordZero™ est conçu pour tous les types de surfaces, sols durs, parquets, tapis et moquettes, et élimine efficacement poussières, miettes et poils d’animaux grâce à sa brosse motorisée et à la technologie Smart Inverter Motor™.

LG CordZero™ – Une performance complète pour un nettoyage en profondeur : technologie, confort et hygiène avec le nouvel aspirateur LG

En effet, son design ergonomique et ses accessoires interchangeables permettent d’atteindre facilement les zones difficiles d’accès, dessous des meubles, angles étroits, marches d’escalier ou plafonds. En outre, le manche télescopique assure une maniabilité optimale pour tous les usages, avec commande au pouce pour un confort maximal.

Technologie Kompressor™ : compresse la poussière pour un vidage plus facile.

Filtres amovibles et lavables : entretien simple et hygiène assurée.

Connectivité LG ThinQ™ : suivi de l’entretien, autonomie et état du filtre via l’application mobile.

Batterie unique : autonomie fiable et batterie rechargeable amovible.

Enfin, le LG CordZero™ sera prochainement disponible dans les points de vente agréés et sur la boutique en ligne officielle de LG. Ainsi, il inaugure une nouvelle ère du nettoyage domestique, alliant efficacité, design et technologie intelligente.

