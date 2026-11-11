COP31 : l’Algérie vise une réduction de 31 % de ses émissions de gaz à effet de serre

La ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouther Krikou, a participé ce mercredi 11 novembre 2026 à l’ouverture officielle de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP31). En marge de sa participation, la ministre a également pris la parole lors d’une table ronde consacrée à l’économie circulaire, à la valorisation des déchets et à la réduction des émissions de méthane.

La 31ᵉ Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) se tient à Antalya, en Turquie, en présence du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, ainsi que de plusieurs chefs d’État et de gouvernement, de hauts fonctionnaires et de représentants de délégations officielles, d’organisations et d’organismes internationaux

Il convient de rappeler que l’Algérie prend part à la COP31 par une délégation conduite par le Premier ministre, Sifi Ghrieb, arrivé ce mercredi 11 novembre à Antalya, en Turquie, où se tient cette conférence internationale sur le climat, prévue du 9 au 20 novembre. Représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il est accompagné de la ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouther Krikou. Cette participation constitue une occasion de présenter les efforts nationaux en matière d’adaptation aux changements climatiques, les mesures sectorielles engagées ainsi que les résultats obtenus dans la mise en œuvre des engagements internationaux de l’Algérie.

COP31 : l’Algérie mise sur la réduction et la valorisation des déchets

La ministre de l’Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouther Krikou, a d’abord remercié la Turquie, pays hôte de la COP31, pour avoir retenu cette thématique. Elle a souligné que le défi ne se limite pas à la gestion des déchets une fois qu’ils sont produits, mais consiste également à prévenir leur génération, à en réduire les volumes et à les transformer en ressources à valeur économique et environnementale.

Dans ce contexte, la ministre a réaffirmé l’engagement de l’Algérie en faveur du développement durable et de l’action climatique, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris et de l’Agenda 2030. Elle a notamment mis l’accent sur le développement des filières de valorisation et de recyclage, en évoquant la transformation des déchets organiques en compost, leur utilisation pour améliorer les sols et soutenir les activités agricoles, ainsi que la récupération d’énergie à partir du biogaz.

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Économie circulaire : un cadre législatif renforcé en Algérie

Selon la ministre Kaouther Krikou, l’Algérie a renforcé son cadre législatif afin d’opérer une transition vers un modèle de gestion des déchets qui ne repose plus essentiellement sur la collecte et l’enfouissement, mais accorde la priorité à la prévention, à la réutilisation et à la valorisation.

Ce dispositif intègre notamment les principes de l’écoconception et de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Il consacre également le principe de la responsabilité élargie du producteur et prévoit un renforcement du contrôle des installations de traitement. À travers ces orientations, l’économie circulaire s’inscrit dans le cadre législatif national et ouvre de nouvelles perspectives d’investissement.

La ministre a, par ailleurs, fait état de la présence de plus de 6 000 opérateurs économiques dans le secteur des déchets, auxquels s’ajoutent de nombreuses micro-entreprises et start-ups spécialisées dans les activités de récupération et de valorisation.

Parmi les initiatives citées, elle a notamment évoqué la réhabilitation de la plus grande décharge du pays, reconvertie en parc urbain et en espace écologique couvrant une superficie de plus de 45 hectares.

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Réduction des émissions de gaz à effet de serre : les objectifs de l’Algérie à l’horizon 2035

Par ailleurs, Kaouther Krikou a présenté la contribution déterminée au niveau national (CDN) de l’Algérie pour la période 2026-2035. Celle-ci prévoit une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 14 % grâce aux ressources nationales. Cet objectif pourrait atteindre 31 % sous réserve de la mobilisation de financements internationaux et d’un renforcement des capacités.

La ministre a également souligné que ces efforts portent notamment sur la réduction des émissions générées par le secteur des déchets. L’Algérie entend ainsi faire de ces derniers une source d’énergie durable, notamment à travers leur valorisation et la récupération du biogaz.

En conclusion, Kaouther Krikou a réaffirmé la disponibilité de l’Algérie à renforcer la coopération internationale et à favoriser les échanges d’expériences dans le domaine de la transition écologique. Elle a, enfin, renouvelé ses remerciements à la Turquie pour son accueil et l’organisation de cette rencontre.

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