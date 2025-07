Coopération numérique : Alger et Rome signent un partenariat stratégique

L’Algérie et l’Italie ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération bilatérale avec la signature d’un mémorandum d’entente entre le ministre algérien de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, et son homologue italien, le ministre des Entreprises et de l’Industrie, Adolfo Urso. Cette signature est intervenue en marge de la 5e session du sommet gouvernemental algéro-italien de haut niveau, présidé par Tebboune lors de sa visite officielle en Italie.

Ce nouvel accord vise à renforcer la collaboration dans les domaines du numérique, des Télécommunications et des services postaux, en s’appuyant sur des axes stratégiques communs.

Accord Algérie-Italie : Renforcement de la coopération numérique et postale

Le mémorandum porte principalement sur le développement des infrastructures de télécommunications, notamment l’élargissement de la bande passante internationale, le renforcement des réseaux sous-marins, et la modernisation des services postaux et de communication.

L’objectif affiché est de garantir la résilience et la continuité des services numériques dans toutes les circonstances, au profit des citoyens des deux pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune en Italie : vers une alliance stratégique multisectorielle

Formation et Innovation au cœur du partenariat numérique

L’accord prévoit également la montée en compétences des ressources humaines, grâce à l’organisation de formations spécialisées et d’ateliers techniques conjoints, favorisant ainsi l’échange de savoir-faire et d’expériences.

La coopération prévoit aussi le renforcement du lien entre les opérateurs des deux pays, dans des domaines de pointe comme les données mobiles, le cloud computing, la 5G, l’internet des objets (IoT), ainsi que dans les secteurs stratégiques de la cybersécurité, de la gestion du spectre des fréquences, des communications radio et de la sécurité des données.

🟢 À LIRE AUSSI : Solaire et Hydrogène vert : l’Algérie passe au concret avec l’Allemagne

Souveraineté numérique : un enjeu majeur de la coopération Algéro-Italienne

À cette occasion, Sid Ali Zerrouki a mis en avant la solidité des relations algéro-italiennes, soulignant leur évolution vers un partenariat d’avenir fondé sur une vision commune et une feuille de route claire.

Il a insisté sur le fait que la souveraineté numérique ne se limite plus aux frontières physiques, mais englobe aussi les données, les technologies et les infrastructures numériques, appelant à faire de ce partenariat un modèle de souveraineté et d’intégration numérique entre les deux rives de la Méditerranée.

En conclusion, Zerrouki a réaffirmé l’engagement de l’Algérie à créer les conditions favorables à la mise en œuvre effective de cet accord, tout en exprimant la volonté du gouvernement d’aller vers des actions concrètes et bénéfiques pour les deux pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune en Italie : 20 accords scellés, tous les détails révélés