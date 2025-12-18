Coopération militaire : un sous-marin russe fait escale au port d’Alger [PHOTOS]

Le port d’Alger a accueilli jeudi une unité de la flotte militaire russe, composée du sous-marin “Krasnodar” et du remorqueur de sauvetage “Altay”, pour un arrêt de quatre jours. Cette escale s’inscrit dans le cadre du programme de coopération militaire algéro-russe pour l’année 2025, visant à renforcer les liens stratégiques entre les deux pays et à développer l’échange d’expertises dans le domaine naval.

Selon un communiqué officiel du ministère de la Défense nationale, le commandant de la mission russe, accompagné de sa délégation, a été reçu au siège de la base navale d’Alger par le commandant de la façade maritime centrale, relevant de la première région militaire. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les marines algérienne et russe, ainsi que sur les moyens de favoriser l’échange d’expériences et de connaissances dans le domaine maritime.

Alger : une escale stratégique pour la flotte russe et la coopération militaire

Cette escale, bien plus qu’une simple halte technique, constitue une occasion unique pour les deux marines de consolider leurs relations opérationnelles. Dans ce cadre, des visites mutuelles seront organisées entre les officiers et personnels de la marine algérienne et les membres de l’équipage russe. Ces échanges permettront de partager les compétences acquises en matière de navigation, de manœuvres navales, de sécurité en mer et de gestion des opérations de sauvetage.

Le programme de l’escale ne se limite pas aux aspects militaires. Des activités culturelles et touristiques ont été prévues pour l’équipage russe, afin de favoriser la découverte du patrimoine algérien et de renforcer la dimension humaine et conviviale de cette coopération. Ces initiatives visent également à créer un climat de confiance et de proximité entre les deux parties, essentiel pour le succès de toute collaboration militaire.

La coopération algéro-russe dans le domaine militaire s’inscrit dans un cadre plus large de partenariats stratégiques. Alger et Moscou ont multiplié ces dernières années les échanges dans les domaines de la formation, des exercices conjoints et des transferts de technologie, dans le respect des engagements internationaux et du droit maritime.

L’escale de l’unité russe à Alger illustre concrètement la volonté des deux pays de renforcer leur présence et leur expertise dans les zones maritimes stratégiques de la Méditerranée et au-delà.

En conclusion, cette visite représente un moment fort pour la marine algérienne et russe, symbolisant non seulement la coopération militaire mais aussi le dialogue et l’échange culturel entre les deux nations. Au-delà des aspects techniques, ces rencontres contribuent à renforcer les relations bilatérales et à préparer des collaborations futures, dans un contexte régional marqué par des enjeux de sécurité maritime croissants.