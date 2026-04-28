Coopération militaire : Le Général d’Armée Saïd Chanegriha reçoit le commandant de l’AFRICOM

L’Algérie et les États-Unis passent à la vitesse supérieure dans leur coopération militaire. Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et Chef d’État-major de l’ANP, a reçu ce mardi à Alger le Général d’Armée Dagvin Anderson, commandant de l’AFRICOM.

Cette rencontre, qui s’est déroulée au siège de l’État-major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), marque une étape importante dans les relations sécuritaires entre Alger et Washington. Les discussions ont porté sur l’état de la coopération militaire bilatérale ainsi que les questions d’intérêt commun.

Un partenariat stratégique renforcé

Dans son allocution, le Général d’Armée Saïd Chanegriha a souligné que cette visite renforce le processus de coopération engagé, notamment après la signature, en janvier 2025, d’un mémorandum d’entente (MoU) sur la coopération militaire.

Le Chef d’État-major de l’ANP a insisté sur la volonté de l’Algérie d’approfondir ce dialogue stratégique :

« Nos deux pays aspirent à promouvoir leur coopération militaire, à travers la concrétisation des dimensions de ce mémorandum. L’objectif est d’asseoir les bases d’un partenariat solide et durable, basé sur le respect mutuel. »

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Terrorisme : L’Algérie, locomotive de l’Union Africaine

Au-delà de la relation bilatérale, Saïd Chanegriha a rappelé le rôle moteur de l’Algérie sur le continent. Sous mandat de l’Union Africaine (UA), le pays continue de piloter la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

L’Algérie a impulsé plusieurs initiatives majeures au niveau continental afin de renforcer la lutte commune contre l’insécurité. Ces actions incluent la création d’un fonds financier africain dédié à la lutte antiterroriste, l’établissement d’une liste africaine recensant les personnes et entités impliquées dans des actes criminels, ainsi que l’élaboration d’un mandat d’arrêt africain.

Le Général d’Armée a également mis en avant les rapports annuels présentés par le président Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de coordinateur de l’UA pour la lutte contre le terrorisme.

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L’AFRICOM salue le rôle de l’Algérie

De son côté, le commandant de l’AFRICOM, Dagvin Anderson, s’est félicité du niveau de coordination entre les deux armées. Il a particulièrement salué la contribution de l’ANP à la stabilisation de la région et au maintien de la paix et de la sécurité.

La rencontre s’est conclue par un échange de cadeaux symboliques et la signature par le Général Anderson du livre d’or de l’État-major de l’ANP.

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