Coopération militaire : l’Algérie accueille la destroyer américaine USS Forrest Sherman

Dans un geste fort de coopération militaire, la frégate américaine USS Forrest Sherman (DDG-98) a accosté au port d’Alger pour une visite qui se poursuivra jusqu’au 20 mai 2025. Cette escale s’inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat sécuritaire entre l’Algérie et les États-Unis, notamment en matière de défense navale.

Au cœur de cette visite figure la tenue d’un exercice naval de type « Passex », un entraînement de routine dans les marines modernes visant à améliorer la coordination opérationnelle entre deux flottes alliées.

Cette collaboration militaire permettra aux forces navales algériennes et américaines de partager leur savoir-faire tactique, de tester leurs systèmes de communication en situation réelle, et de renforcer leur capacité de réaction commune en cas de crise, qu’elle soit militaire ou humanitaire.

Le Passex (Passage Exercise) est largement utilisé par l’US Navy pour établir et maintenir un niveau élevé de compatibilité opérationnelle avec ses partenaires stratégiques à travers le monde.

L’USS Forrest Sherman, un navire de pointe

L’USS Forrest Sherman est un destroyer de classe Arleigh Burke, l’une des classes les plus performantes de la flotte américaine. Dotée de missiles guidés, de radars ultramodernes et de capacités de défense antiaérienne et anti-sous-marine, cette unité navale appartient au Destroyer Squadron 2, un groupe d’élite de l’US Navy.

Le navire porte le nom de l’amiral Forrest Percival Sherman, ancien chef des opérations navales américaines et figure emblématique de la stratégie maritime du XXe siècle.

Cette visite et l’exercice qui l’accompagne soulignent la volonté de l’Algérie de renforcer ses capacités de défense maritime tout en affirmant sa souveraineté.

En multipliant les partenariats avec des puissances navales telles que les États-Unis, l’Algérie adopte une stratégie pragmatique axée sur la formation, la modernisation et l’échange d’expériences militaires, dans un contexte régional où la sécurité maritime reste une priorité croissante.

Ce type de coopération militaire ne se limite pas à la démonstration de force. Il s’agit aussi d’un message de stabilité, d’ouverture et de respect mutuel entre les forces armées des deux nations.