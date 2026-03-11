Coopération militaire : des navires de la flotte russe accostent au port d’Alger

Ce mercredi, deux navires de la flotte du Nord russe ont jeté l’ancre dans la capitale Alger dans le cadre du programme de coopération militaire Algérie – Russie pour l’année 2026.

Une visite officielle qui s’inscrit dans une dynamique d’échanges réguliers entre les marines des deux pays et qui s’accompagne d’un programme d’activités militaires et culturelles durant plusieurs jours.

Cette escale intervient alors que les deux partenaires poursuivent leurs échanges dans le domaine naval, avec des rencontres entre responsables militaires et des initiatives destinées à renforcer les liens entre les deux forces maritimes.

Des navires russes font escale à Alger dans le cadre de la coopération militaire

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), « dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération militaire algéro-russe pour l’année 2026, un groupe de navires de la flotte du Nord russe […] a accosté au port d’Alger pour une escale de 4 jours ».

Le groupe naval russe se compose de deux bâtiments :

Le navire anti-sous-marin SEVEROMORSK

Le navire-citerne KAMA

Ces bâtiments appartiennent à la flotte du Nord de la marine russe. Leur présence dans la capitale algérienne s’inscrit dans un calendrier de visites et d’échanges militaires planifiés entre les deux pays.

Escale des navires russes à Alger : rencontres entre responsables des marines des deux pays

La visite ne se limite pas à une escale technique. Elle comprend également une série de rencontres entre responsables militaires.

D’après le ministère de la Défense nationale, « le commandant de la mission et la délégation l’accompagnant ont rendu une visite de courtoisie au commandant de l’interface maritime centrale au siège de la base navale à Alger, dans la première région militaire ».

Les discussions entre les deux parties ont porté sur « les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les marines algérienne et russe », précise le communiqué.

Ces échanges visent notamment à consolider les liens opérationnels et les échanges d’expertise dans le domaine maritime.

Un programme d’échanges et d’activités prévu durant l’escale des navires russes à Alger

Au-delà des rencontres officielles, un programme d’activités a également été établi pour accompagner cette escale.

Le ministère de la Défense indique que plusieurs initiatives sont prévues :

Des visites mutuelles entre officiers de la marine algérienne et russe

Des échanges de connaissances et d’expériences dans le domaine naval

L’organisation d’activités culturelles pour l’équipage russe durant son séjour à Alger

Ces activités visent à favoriser les contacts directs entre les personnels des deux marines et à renforcer les relations professionnelles dans le cadre du partenariat militaire entre Alger et Moscou.