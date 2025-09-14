Coopération militaire : des navires de guerre russes accostent au port d’Alger

Un groupe naval russe, composé d’un sous-marin et d’un navire de soutien, a accosté ce dimanche au port d’Alger, marquant un nouvel épisode dans la coopération militaire entre l’Algérie et la Russie. Cette visite s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique qui lie les deux pays dans le domaine de la défense.

La formation navale russe comprend la sous-marin « Novorossiisk », appartenant à la flotte de la mer Noire, et le navire de sauvetage « Lakov Grebelskii », issu de la flotte de la mer Baltique. Ces deux bâtiments sont arrivés en Algérie dans le but de renforcer les échanges militaires, les entraînements conjoints et le partage d’expérience entre les marines algérienne et russe.

Un sous-marin russe à Alger : la coopération militaire algéro-russe passe à la vitesse supérieure

Selon un communiqué du ministère algérien de la Défense nationale, la présence de cette délégation navale au port d’Alger durera jusqu’au 18 septembre 2025. Durant leur séjour, plusieurs activités sont prévues, notamment des visites de courtoisie, des exercices conjoints avec la marine nationale algérienne, ainsi que des échanges techniques et professionnels entre les membres d’équipage.

Cette escale témoigne des liens militaires solides entre Alger et Moscou. Depuis plusieurs années, les deux pays multiplient les initiatives de coopération dans divers domaines de la défense, notamment à travers des achats d’équipements, des formations, mais aussi des manœuvres militaires communes. La Russie reste d’ailleurs l’un des principaux fournisseurs d’armement de l’Algérie.

Alger accueille un sous-marin russe : cap sur un partenariat militaire renforcé

L’arrivée de ces navires russes intervient dans un contexte international tendu, où les grandes puissances cherchent à renforcer leurs alliances stratégiques. Pour l’Algérie, il s’agit aussi d’affirmer son rôle sur la scène méditerranéenne et de moderniser ses capacités navales. La marine algérienne, déjà engagée dans la surveillance et la sécurisation de ses eaux territoriales, bénéficie régulièrement de programmes de modernisation, souvent en partenariat avec la Russie.

Cette visite est aussi un signal fort de continuité dans la relation bilatérale. Elle s’inscrit dans la lignée des précédents échanges maritimes entre les deux pays, dont les plus récents datent de 2021 et 2023.

En accueillant la délégation navale russe, l’Algérie montre sa volonté de maintenir un dialogue stratégique avec ses partenaires traditionnels, tout en consolidant ses capacités militaires face aux défis sécuritaires de la région.