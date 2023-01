Coopération militaire Algérie-France : entretien Chanegriha – Burkhard

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général d’armée Chanegriha Saïd s’est entretenu aujourd’hui, le mardi 24 janvier 2023 avec le chef d’Etat-major des armées françaises.

Le général de corps d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées françaises, a reçu à l’Ecole militaire de Paris, le chef d’Etat-major Chanegriha Saïd.

De plus, les deux chefs d’Etat-major algérien et français, se sont entretenus sur les moyens de renforcer la coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays.

Emmanuel macron reçoit le général d’armée Chanegriha Saïd

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général d’armée Chanegriha Saïd, est arrivé hier, le lundi 23 janvier 2023, en France, entamant une visite officielle, sur invitation du chef d’état-major des armées françaises, le général d’armée Thierry Burkhard, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le président de la République française, Emmanuel Macron a reçu le général d’armée Saïd Chanegriha, lui remettant à cette occasion un message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Etaient présents à cette rencontre, Sébastien Lecornu, ministre français des Armées, et le général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major des armées françaises. Ils ont évoqué la coopération militaire algéro-française et les moyens de sa consolidation.

En outre c’est le général Eric Peltier, qui a reçu le chef d’état-major, Said Chanegriha à son arrivée à l’aéroport de Paris-Le Bourget en France. Le général Eric Peltier est aussi en charge des relations internationales militaires auprès du commandement de l’état-major des armées françaises ainsi que par l’ambassadeur d’Algérie en France.