Coopération entre l’Algérie et la Chine : vers un avenir commun prospère et des liens durables

L’Ambassade de la République populaire de Chine en Algérie a organisé, ce jeudi 23 janvier, une réception exceptionnelle au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger. Cet événement, marqué par une ambiance festive et chaleureuse, a coïncidé avec la célébration du Nouvel An chinois, mettant à l’honneur Son Excellence l’Ambassadeur Dong Guangli et son épouse.

Environ 600 invités ont pris part à cette célébration, reflétant l’importance des relations bilatérales entre les deux pays. Parmi les personnalités présentes figuraient le Général Lakhdar Alaoui, Directeur des Relations extérieures et de la Coopération au Ministère de la Défense nationale, le Général Abdelhafid Bakhouche, Directeur général des Douanes, ainsi que Mohamed Amroune, Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de la communauté nationale à l’étranger au Conseil de la Nation.

L’événement a également rassemblé des représentants de divers secteurs, des ambassadeurs accrédités en Algérie, des responsables d’entreprises chinoises opérant sur le sol algérien, ainsi que des membres de la communauté chinoise résidant en Algérie. Ce moment privilégié a permis de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre les deux nations, tout en célébrant la richesse des traditions chinoises.

Célébration du Nouvel An chinois : à la découverte de la diversité culturelle chinoise

Lors de cette cérémonie haute en couleurs, les invités ont eu l’opportunité de plonger dans la culture chinoise à travers diverses activités. Ils ont assisté à des démonstrations fascinantes de calligraphie, où des artistes ont dévoilé l’élégance et la profondeur de cet art ancestral. Une cérémonie traditionnelle du thé a aussi été organisée, permettant aux convives de découvrir les subtilités de cette pratique emblématique, qui illustre la sérénité et l’harmonie de la culture chinoise.

Enfin, une présentation suivie d’une dégustation de Ramen chinois a offert un voyage culinaire, mettant en avant l’authenticité et la diversité des saveurs de la gastronomie chinoise. Ces moments riches en découvertes ont capté l’attention des invités et laissé une empreinte mémorable, renforçant ainsi les liens d’amitié entre les deux peuples.

Célébration du Nouvel An chinois : l’amitié sino-algérienne mise à l’honneur !

Dans son discours inaugural, l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Son Excellence Dong Guangli, a chaleureusement accueilli les invités venus célébrer la Fête du Printemps organisée par l’ambassade de Chine pour l’année 2025. Cette fête, également connue sous le nom de Nouvel An chinois, incarne le renouveau et la prospérité, tout en étant reconnue officiellement par les Nations unies et de nombreux pays à travers le monde.

L’ambassadeur chinois a souligné que cette célébration représente bien plus qu’une simple tradition culturelle. Elle constitue un pont entre les peuples et les civilisations, favorisant la compréhension mutuelle, les échanges et l’harmonie.

Le diplomate n’a pas manqué de faire part de l’inscription, en décembre dernier, de la Fête du Printemps et des pratiques sociales du peuple chinois durant les célébrations du Nouvel An traditionnel sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’UNESCO. Il a profité de cette occasion pour saluer aussi l’inscription de plusieurs tenues traditionnelles algériennes sur la même liste.

L’ambassadeur Dong Guangli salue l’amitié séculaire entre l’Algérie et la Chine

Arrivé en Algérie le 31 décembre 2024, Dong Guangli a présenté ses lettres de créance au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Depuis, il s’investit dans le renforcement des relations bilatérales, qualifiant l’amitié entre la Chine et l’Algérie de « profonde et historique ».

L’ambassadeur a rappelé que les relations entre les deux pays se sont considérablement consolidées ces dernières années, notamment grâce à leurs efforts communs pour lutter contre le colonialisme et pour promouvoir le développement et la paix dans le monde.

« Soixante-sept ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, les deux pays entretiennent toujours des relations de confiance, de respect mutuel et de soutien réciproque », a-t-il déclaré, avant de souligner que cette coopération est un modèle dans les relations internationales.

🟢 À LIRE AUSSI : Un partenariat historique et stratégique : la Chine et l’Algérie célèbrent leur amitié séculaire

Il a également salué le rôle important de l’Algérie, qualifiée de « grand pays africain, arabe et méditerranéen », dans la promotion de la paix et du développement, tant au niveau régional qu’international.

Le diplomate chinois a particulièrement mis en avant l’engagement de l’Algérie en faveur des pays émergents et son soutien aux causes justes, notamment au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, en sa qualité de membre non-permanent. Ce soutien, selon lui, est « hautement apprécié par la Chine ».

Vers le renforcement de la coopération fructueuse entre l’Algérie et la Chine

L’ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, Dong Guangli, a aussi mis en lumière les projets emblématiques réalisés au cours des dernières années, témoins de la solide coopération entre les deux nations. Parmi ces réalisations, il a évoqué la Grande Mosquée d’Alger et l’autoroute Est-Ouest, deux infrastructures majeures qui illustrent l’engagement commun des deux pays dans des partenariats stratégiques.

Il a souligné que la Chine occupe depuis 2013 la position de premier exportateur vers l’Algérie, un statut qui reflète la profondeur et la solidité des relations économiques bilatérales. Selon les données révélées par le diplomate, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 2,4 milliards de dollars de janvier à novembre 2024, enregistrant une augmentation annuelle de 27 %.

Pour l’ambassadeur, cette dynamique commerciale témoigne de la confiance mutuelle qui constitue le socle de la coopération sino-algérienne. Les entreprises chinoises, présentes en Algérie depuis plus de 40 ans, jouent un rôle clé dans le renforcement de ces relations bilatérales.

En œuvrant à des projets d’envergure, elles apportent des bénéfices communs et renforcent les liens économiques et culturels entre les deux nations. Cette collaboration fructueuse, selon le diplomate chinois, représente un intérêt partagé et prometteur pour les deux parties, consolidant ainsi une relation qui ne cesse de se renforcer année après année.