Coopération énergétique : pourquoi des experts nigériens multiplient les visites en Algérie

L’Algérie accueille depuis le 9 mai une importante délégation d’experts et d’ingénieurs relevant du ministère nigérien du Pétrole, dans le cadre d’une visite de travail qui se poursuivra jusqu’au 18 mai.

Derrière ce déplacement technique se dessine l’ambition de permettre au Niger de s’appuyer sur l’expérience algérienne pour accélérer la modernisation de son secteur des hydrocarbures.

Organisée après la signature d’un mémorandum d’entente entre Alger et Niamey le 24 mars dernier, cette mission traduit la montée en puissance de la coopération énergétique entre les deux pays, notamment autour du transfert de compétences, des infrastructures pétrolières et de la gestion des données stratégiques liées aux hydrocarbures.

Le Niger veut s’inspirer du savoir-faire algérien dans les hydrocarbures

Selon un communiqué de Sonatrach publié le 10 mai, la délégation nigérienne a commencé son programme par une réunion technique au siège de l’activité Exploration & Production du groupe énergétique algérien.

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Les échanges ont réuni le vice-président chargé de l’activité, Farid Djettou, ses collaborateurs, ainsi que des représentants du ministère des Hydrocarbures et de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).

L’objectif affiché par Niamey consiste à moderniser ses structures techniques dans le secteur pétrolier en s’inspirant des méthodes et des outils développés par l’Algérie ces dernières années. Le Niger souhaite notamment bénéficier du savoir-faire algérien dans :

La gestion des données pétrolières

Les infrastructures numériques dédiées aux hydrocarbures

Le contrôle de la qualité des hydrocarbures

L’organisation technique des structures énergétiques

La formation et le développement des compétences

Algérie – Niger : Sonatrach ouvre ses structures techniques aux experts nigériens

Le programme de la visite prévoit plusieurs déplacements au sein d’installations relevant de Sonatrach et de ses filiales spécialisées.

À Alger, les experts nigériens ont déjà visité le centre de gestion des données d’ALNAFT ainsi que le centre de gestion des données de la division Production de l’activité Exploration & Production.

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La délégation doit ensuite poursuivre son parcours à Boumerdès avec une série de visites techniques ciblées. Parmi les structures concernées figurent :

Le centre de traitement des données sismiques d’ENAGEO

Le centre de gestion des données de la division Exploration

La division Laboratoire

L’Entreprise nationale de génie civil et construction (ENGCB)

L’Institut algérien du pétrole

Le programme comprend également une étape à Hassi Messaoud, considérée comme le coeur de l’industrie pétrolière algérienne. Les experts nigériens y visiteront notamment la carothèque, spécialisée dans la conservation des échantillons de roches, ainsi que plusieurs filiales stratégiques de Sonatrach :

ENAFOR

ENTP

ENSP

Alger et Niamey misent sur un partenariat énergétique de long terme

Dans son communiqué, Sonatrach estime que cette mission « témoigne du haut niveau de coopération entre l’Algérie et le Niger » ainsi que de la volonté commune des deux pays de renforcer leur partenariat énergétique.

Au-delà des visites techniques, cette coopération vise aussi le développement des capacités humaines, la formation spécialisée et l’échange des meilleures pratiques dans le secteur des hydrocarbures.

Cette dynamique intervient dans un contexte où plusieurs pays africains cherchent à renforcer leur autonomie énergétique. Et à moderniser leurs infrastructures pétrolières à travers des partenariats régionaux plus poussés.