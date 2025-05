Coopération éducative : l’Arabie saoudite offre des bourses aux étudiants algériens

Dans un communiqué publié ce dimanche, l’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite en Algérie a annoncé la mise à disposition de bourses d’études gratuites et de longue durée à destination des étudiants algériens. Cette initiative, placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales entre Alger et Riyad, s’inscrit dans le cadre du programme officiel saoudien intitulé « Étudiez en Arabie Saoudite ».

Ce programme, supervisé par le ministère saoudien de l’Éducation, ouvre ses portes aux Algériens désireux de poursuivre leurs études supérieures dans des universités saoudiennes reconnues, offrant un large éventail de spécialités. Les niveaux concernés vont de la licence au doctorat, couvrant ainsi toutes les étapes du parcours universitaire.

Des études 100 % prises en charge

Selon les informations disponibles sur le site officiel du programme (studyinsaudi.moe.gov.sa), ces bourses incluent:

Les frais de scolarité entièrement pris en charge

Un hébergement gratuit ou subventionné

Une allocation mensuelle

Une prise en charge médicale

Un billet d’avion aller-retour annuel vers l’Algérie

Et divers autres avantages, en fonction des universités partenaires

Ces bourses sont disponibles pour les étudiants de toutes les spécialités, qu’il s’agisse des sciences humaines, des sciences exactes, de l’ingénierie ou encore des études islamiques.

Les détails des critères de sélection sont valables sur la plateforme du programme, avec la possibilité de soumettre les candidatures directement en ligne.

Des dates à ne pas manquer

Les étudiants algériens intéressés doivent cependant respecter les délais suivants :

Pour le cycle de licence : la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 14 juin 2025

Pour le master et le doctorat : les candidatures restent ouvertes jusqu’au 30 octobre 2025

Les postulants sont invités à préparer un dossier solide, incluant leurs relevés de notes, diplômes traduits, attestations de niveau linguistique ainsi que tout document exigé par l’établissement visé.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de l’Arabie saoudite visant à diversifier ses relations culturelles et éducatives avec les pays arabes et musulmans. Le royaume cherche ainsi à attirer une nouvelle génération d’élites académiques et à renforcer son rayonnement éducatif régional.

Une chance pour la jeunesse algérienne

Dans un contexte où de nombreux étudiants algériens peinent à trouver des places dans les universités européennes ou à accéder à des financements, cette initiative saoudienne pourrait séduire ceux à la recherche d’un enseignement supérieur de qualité, avec un encadrement islamique ainsi que des débouchés professionnels régionaux.