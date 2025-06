Coopération Chine – Afrique : une alliance stratégique pour un monde multipolaire et équitable

La ville chinoise de Changsha a accueilli, cette semaine, la Réunion ministérielle des coordinateurs du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), consacrée au suivi des engagements pris lors du Sommet de Beijing de 2024. À cette occasion, le président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations soulignant la volonté de la Chine d’approfondir sa coopération avec l’Afrique, à travers sa propre trajectoire de modernisation et l’ouverture de son vaste marché intérieur.

Pékin se dit prêt à renforcer les partenariats économiques avec les pays africains en leur offrant un traitement tarifaire préférentiel. En clair, la Chine mettra en place une exonération totale des droits de douane sur toutes les lignes tarifaires provenant de 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec elle.

Les pays africains les moins avancés bénéficieront également de facilités supplémentaires en matière d’accès au marché, d’inspection, de certification et de dédouanement, en plus d’un appui à la formation et à la valorisation de leurs produits.

President Xi Jinping sent a congratulatory letter to the Ministerial Meeting of Coordinators on the Implementation of the Follow-up Actions of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) held in Changsha.

China remains committed to offering new opportunities to the world… pic.twitter.com/lOp8SlUhRE

— Lin Jian 林剑 (@SpoxCHN_LinJian) June 11, 2025