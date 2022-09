Coopération algéro-mauritanienne : signature de plusieurs conventions

Le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahamne, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messaoud, ont coprésidé, ce mercredi 14 septembre 2022 à Nouakchott (Mauritanie), les travaux de la 19e Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne, a indiqué un communiqué des services du Premier Ministre.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, les services du Premier Ministre ont indiqué que « les travaux de cette nouvelle session se sont couronnés par la signature de 26 conventions et mémorandums d’entente entre l’Algérie et la Mauritanie ».

Et ce, « dans plusieurs domaines dont : la Justice, l’Intérieur, les Travaux publics et les transports, l’Énergie et les énergies renouvelables, la Pêche, l’Agriculture, l’Enseignement supérieur et formation professionnelle, le Commerce et la promotion de l’investissement ».

D’ailleurs, le Premier Ministre a souligné le fait que « la tenue de cette nouvelle session intervient conformément aux instructions du Président Abdelmadjid Tebboune et de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors de sa visite en Algérie en décembre dernier ».

Il convient de rappeler que le Premier Ministre a entamé hier une visite en République Islamique de Mauritanie, s’inscrivant dans le cadre de la tenue de la 19e Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne.

Algérie – Mauritanie : le Premier Ministre évoque le projet de la route reliant Tindouf à Zouerate

En outre, Aïmene Benabderrahamne est revenu sur « le saut qualitatif qu’ont connu les relations de coopération entre l’Algérie et la Mauritanie au cours de ces dernières années ». Soulignant, dans ce sens, « l’ouverture d’un poste frontalier commun en août 2018, ce qui a permis d’élargir et de diversifier ces relations ».

Dans son allocution, le Premier Ministre a aussi passé en revue « les grands acquis qu’ont connu les relations algéro-mauritaniennes, à l’instar de la Commission bilatérale frontalière et le projet d’une route reliant Tindouf (Algérie) à Zouerate (Mauritanie), décidé par les Chefs d’États des deux pays ».

« À cet effet, il (le Premier Ministre) a précisé que ce projet s’inscrit dans les plans d’intégration de l’Union Africaine (UA) visant à établir des liaisons routières et terrestres entre les régions du continent, appelés les corridors prévus dans les projets d’intégration de l’UA », a encore indiqué le même communiqué.

Selon Aïmene Benabderrahamne, « avec le projet du « pont Rosso » sur le fleuve Sénégal, le corridor terrestre Alger-Dakar-Nouakchott deviendra une réalité présente avec des effets positifs pour l’Algérie et la Mauritanie et pour toute la région ».

Coopération algéro-mauritanienne : vers le renforcement du partenariat

Par ailleurs, le Premier Ministre a appelé au renforcement des relations bilatérales « à travers la création des conditions de leur promotion et en surmontant les difficultés qui les entravent ». Ainsi, il a évoqué « les principaux domaines constituant des opportunités de coopération et de partenariat pour les deux pays », notamment celui de la sécurité.

« Aïmene Benabderrahamne a évoqué « le domaine de l’Énergie et des minerais, soulignant l’aspiration des deux pays à une forte présence de Naftal et de Sonelgaz en Mauritanie, particulièrement après les accords signés avec des sociétés homologues mauritaniennes et qui attendent leur activation pour lancer le partenariat dans les domaines de la distribution de carburant et d’électricité (…) », lit-on encore sur le communiqué du Premier Ministère.

D’après la même source, le Premier Ministre a évoqué d’autres domaines à l’instar de « la transition énergétique et des énergies renouvelables, de la pêche maritime, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle ».

Mais aussi « celui du commerce qui connaît une cadence haussière devant être renforcée par la levée des obstacles, l’accompagnement ainsi que la mise en œuvre de facilités de part et d’autre ». « Et ce, dans le cadre des perspectives prometteuses tracées par le projet routier entre Tindouf et Zouerate et la ligne maritime entre l’Algérie et Nouakchott ».

Enfin, le Premier Ministre a affirmé « la disponibilité de l’Algérie à accueillir les investisseurs mauritaniens », mettant en avant la nouvelle loi sur les investissements. En outre, « il a exprimé la volonté de l’Algérie d’ouvrir des filières de ses banques en Mauritanie, en vue de contribuer à la concrétisation de l’objectif commun visant à promouvoir les échanges commerciaux ».