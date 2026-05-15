Coopération algéro-américaine : un partenariat renforcé pour la protection du patrimoine culturel

L’Algérie et les États-Unis franchissent une nouvelle étape dans leur coopération culturelle. L’Ambassade des États-Unis à Alger a accueilli une importante délégation d’experts américains du patrimoine culturel dans le cadre d’une initiative dédiée à la protection et à la préservation des biens culturels algériens.

Cette visite s’inscrit dans la continuité du renouvellement, en 2024, du mémorandum d’entente bilatéral sur la protection des biens culturels. À travers cet accord, Alger et Washington réaffirment leur volonté commune de préserver le patrimoine historique algérien et de renforcer les mécanismes de lutte contre le trafic illicite des antiquités.

Washington et Alger renforcent leur coopération autour du patrimoine culturel

Point central de cette visite, une conférence organisée le jeudi 14 mai au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, sous le thème : « Journée d’étude sur la coopération algéro-américaine en matière de protection et de préservation du patrimoine culturel ».

L’événement a réuni des experts algériens et américains, des responsables gouvernementaux, des conservateurs de musées, des archivistes, des chercheurs ainsi que des représentants des services de sécurité et des forces de l’ordre.

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La délégation américaine comprenait notamment des spécialistes issus de prestigieuses institutions américaines, parmi lesquelles le Smithsonian Institution, le Rochester Institute of Technology, le Council on Library and Information Resources, l’American Numismatic Society et l’Archaeological Institute of America.

Les échanges ont porté sur plusieurs axes stratégiques : la numérisation des collections patrimoniales, la sécurisation des sites archéologiques, la conservation des archives, mais aussi la lutte contre le trafic illicite des biens culturels.

Coopération renforcée : Une étape clé selon Mark Schapiro

À cette occasion, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis en Algérie, Mark Schapiro, a salué le renforcement de la coopération entre les deux pays. « Aujourd’hui marque une étape importante dans nos relations bilatérales. Nous nous réunissons pour célébrer le renouvellement en 2024 de notre mémorandum d’entente relatif à la protection des biens culturels », a-t-il déclaré.

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Le diplomate américain a également insisté sur les enjeux sécuritaires liés au trafic des antiquités. Selon lui, les réseaux criminels et certaines organisations terroristes utilisent le commerce illégal des objets patrimoniaux comme source de financement.

Dans ce contexte, Mark Schapiro a souligné le rôle stratégique de l’Algérie dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme à l’échelle africaine. Il estime que la coopération entre Alger et Washington peut contribuer à renforcer les dispositifs de protection du patrimoine culturel tout en consolidant la sécurité régionale.

Visites culturelles et initiatives en Algérie

En marge de la conférence, les membres de la délégation américaine ont effectué une série de visites auprès de plusieurs institutions culturelles et scientifiques algériennes afin d’échanger leur expertise et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération.

Le programme comprenait notamment des visites au Musée public national archéologique de Cherchell, au Centre national de recherche en archéologie (CNRA), à l’École nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels, ainsi qu’aux ruines romaines de Tipaza.

La délégation s’est également rendue au Musée national du Bardo, au Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), au Musée national des antiquités et des arts islamiques, au Musée national des beaux-arts ainsi qu’à la Bibliothèque nationale d’Algérie.

Ainsi, la visite de la délégation américaine s’inscrit dans la continuité de la coopération bilatérale en matière de préservation du patrimoine culturel, notamment à travers le soutien aux efforts de préservation du Mausolée d’Imedghassen, la création de la plateforme anti-pillage « Turathi », les initiatives régionales de lutte contre le trafic illicite et la création du premier laboratoire de numérisation de l’Algérie au Musée du Bardo.

À travers cette nouvelle visite, Washington affirme sa volonté de poursuivre son accompagnement des institutions algériennes dans les domaines de la conservation, de la formation et de la protection du patrimoine historique national.

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Coopération culturelle algéro-américaine : les experts américains saluent la richesse du patrimoine algérien

Dans le cadre de la coopération culturelle entre Alger et Washington, la délégation américaine d’experts du patrimoine a poursuivi sa mission en Algérie à travers une série d’entretiens et d’échanges de haut niveau avec les acteurs du secteur culturel. Ces discussions ont permis de croiser les visions autour des enjeux de préservation, de recherche et de transmission du patrimoine dans un contexte mondial en pleine évolution.

C’est dans ce cadre que nous avons rencontré, lors d’un entretien dédié, deux membres de la délégation : Sarah Reynolds Anderson Loudin, responsable du programme de gestion partagée et des restitutions éthiques au Smithsonian’s National Museum of Natural History, et Nathan Elkins, directeur adjoint de l’American Numismatic Society. Tous deux ont partagé leur regard sur leur expérience en Algérie et sur les perspectives de coopération.

Découverte de la richesse du patrimoine algérien

Dès les premières impressions, les experts américains reconnaissent un choc intellectuel positif face à la densité culturelle du pays.

Sarah Reynolds Anderson Loudin insiste sur la fierté des institutions algériennes et la vitalité du lien entre patrimoine et société. Elle souligne la manière dont les acteurs culturels valorisent leur histoire et la transmettent aux communautés locales.

De son côté, Nathan Elkins évoque une réalité souvent sous-estimée à l’international, l’Algérie comme carrefour historique. Selon lui, le pays concentre des strates culturelles multiples, issues de civilisations anciennes, encore insuffisamment étudiées dans les circuits académiques internationaux.

Il reconnaît d’ailleurs que ses propres connaissances restaient limitées avant cette mission, principalement influencées par les programmes universitaires classiques centrés sur des sites emblématiques comme Timgad. Les visites sur le terrain, notamment au Mausolée royal de Cherchell et au Musée national des antiquités, ont profondément enrichi sa perception.

Coopération internationale : une logique d’écoute avant les projets

Interrogés sur les axes concrets de collaboration, les deux experts américains précisent que cette visite s’inscrit avant tout dans une démarche d’écoute active, pensée comme point de départ de toute coopération future.

Ils expliquent que cette phase ne vise pas encore à définir des projets précis, mais à comprendre les priorités des institutions algériennes. L’objectif repose sur une logique de co-construction, où les initiatives émergeront directement des besoins exprimés localement.

Cette posture traduit une approche plus horizontale de la coopération culturelle, loin des modèles prescriptifs traditionnels. Toutefois, ils n’excluent pas l’émergence de collaborations concrètes avec les institutions algériennes.

Patrimoine algérien : un champ encore sous-exploité à l’international

Nathan Elkins estime que certaines dimensions du patrimoine algérien restent insuffisamment valorisées sur la scène mondiale. Si l’héritage romain bénéficie déjà d’une reconnaissance importante, d’autres strates historiques mériteraient davantage d’attention.

Il cite notamment les périodes numide et punique, ainsi que le patrimoine islamique ancien, encore trop peu explorés par la recherche internationale. Il appelle à un renforcement des travaux scientifiques pour élargir la compréhension de ces héritages multiples.

Cette lecture repositionne l’Algérie non pas comme une périphérie archéologique, mais comme un territoire central dans l’histoire méditerranéenne.

Les monnaies anciennes, un outil clé pour lire l’histoire

Spécialiste de la numismatique, Nathan Elkins insiste sur la valeur scientifique des monnaies anciennes. Au-delà de leur dimension artistique, elles permettent d’analyser les dynamiques économiques, politiques et militaires des sociétés anciennes.

Les découvertes monétaires issues de fouilles archéologiques révèlent souvent des mobilités humaines inattendues, notamment liées aux déplacements militaires et aux échanges entre régions de l’ancien empire romain.

Pour le chercheur, ces objets offrent une lecture complémentaire aux sources textuelles, en apportant des informations concrètes sur les circulations humaines et les structures sociales.

Numérisation et accès au patrimoine : un enjeu stratégique

Les deux experts convergent sur un point clé, la numérisation constitue un levier essentiel pour démocratiser l’accès au patrimoine.

Ils soulignent l’importance de rendre les collections visibles en ligne, afin de faciliter la recherche, la collaboration scientifique et l’accès du grand public. L’absence de catalogues numériques structurés limite aujourd’hui la circulation des savoirs.

Dans cette perspective, le “musée du futur” ne se limite plus à l’exposition d’objets, mais s’oriente vers des expériences immersives, intégrant technologies, médiation interactive et innovation pédagogique.

Préserver le patrimoine face aux mutations contemporaines

Sur la question des risques pesant sur le patrimoine mondial, les experts adoptent une lecture nuancée. Ils évoquent des menaces multiples : dégradations environnementales, trafic illicite, perte progressive de certains matériaux, ou encore fragilité des supports contemporains.

Nathan Elkins insiste sur la diversité des situations, refusant une hiérarchisation simpliste des risques. Selon lui, chaque type de patrimoine nécessite une approche spécifique de conservation.

Cette réflexion ouvre également un débat plus large sur la nature même de la transmission culturelle à l’ère contemporaine.

Une expérience humaine et scientifique marquante

Au terme de l’échange, les deux experts américains expriment une appréciation unanime de leur séjour en Algérie. Ils saluent la richesse des sites visités, la diversité des institutions rencontrées et surtout l’accueil chaleureux des acteurs locaux.

Au-delà des échanges techniques, cette mission aura permis de poser les bases d’un dialogue scientifique approfondi, où patrimoine, mémoire et innovation s’entrecroisent dans une dynamique de coopération durable.