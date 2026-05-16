Coopération Algérie-Italie : Rome approuve un accord de défense à durée illimitée

Le Conseil des ministres italien a approuvé, lors de sa réunion tenue dans la soirée du jeudi, un projet de loi portant sur la reconduction à durée indéterminée de l’accord de coopération défensive conclu entre l’Algérie et l’Italie.

Cette décision, annoncée par un communiqué officiel du Palais Chigi siège du gouvernement italien, concerne la ratification et la mise en œuvre de la déclaration commune liée à l’accord de coopération dans le domaine de la défense, initialement signé entre les deux gouvernements en 2003 à Rome, et actualisé par un nouveau document signé le 23 juillet 2025.

Le texte adopté vise à pérenniser le cadre juridique régissant la coopération bilatérale entre les forces armées des deux pays, dans un contexte marqué par les mutations sécuritaires et géopolitiques que connaît la région méditerranéenne.

Un partenariat stratégique aux dimensions multiples

Au-delà du volet strictement militaire, l’accord ouvre la voie au développement de coopérations techniques et industrielles dans le secteur de la défense, avec des perspectives économiques et commerciales notables, notamment dans les industries militaires et les technologies liées à la sécurité.

Cette évolution s’inscrit dans une dynamique relationnelle algéro-italienne particulièrement soutenue ces dernières années, couvrant des domaines aussi variés que l’énergie, l’industrie, la sécurité et l’investissement. Rome considère désormais Alger comme un partenaire stratégique de premier plan en Afrique du Nord et dans l’espace méditerranéen.

Des observateurs et experts relèvent par ailleurs que le partenariat énergétique entre les deux pays dépasse les seuls aspects commerciaux et économiques pour revêtir une dimension relevant de la sécurité nationale italienne.

Le système législatif en vigueur en Italie impose désormais la transmission du projet de loi au Parlement afin de compléter la procédure de ratification finale avant son entrée en vigueur.

En effet, la législation italienne oblige le gouvernement à soumettre les textes adoptés en Conseil des ministres aux deux chambres du Parlement avant d’achever leur parcours juridique et réglementaire.