Coopération Algérie – France : les ministres enchaînent les entretiens

En marge de la visite « officielle et d’amitié » qu’effectue le Président français Emmanuel Macron en Algérie, les ministres algériens et leurs homologues français enchaînent les rencontres et les entretiens bilatéraux. Ces rencontres bilatérales concernent, entre autres, les ministres des Affaires Étrangères, les ministres de l’Intérieur ainsi que les ministres des Finances.

Hier soir, le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu la directrice générale du groupe français Engie, Catherine MacGregor, en présence du Président-directeur général (P-DG) du Groupe Sonatarach, Toufik Hakkar.

Au cours de cette rencontre, « les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux Groupes Sonatrach et Engie ». Ainsi que « les perspectives futures d’investissement dans des projets structurants en Algérie dans le domaine énergétique, notamment les hydrocarbures, l’électricité et les énergies renouvelables ».

Le ministre de l’Énergie a aussi reçu, ce vendredi matin, le Président de l’association France Algérie, Arnaud Montebourg et le directeur général d’Ardian, Président du cercle de réflexion CapMena, Francois Touazi. Lors de cet entretien, ils ont abordé « les perspectives de coopération dans le domaine technologique (hydrocarbures et mines) et les possibilités du financement des projets industriels ».

Algérie – France : Kamel Beldjoud reçoit Gérald Darmanin

Ce vendredi 26 août, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a reçu son homologue français, Gérald Darmanin, au siège de la Direction générale de la Protection Civile à Alger.

Au cours de cette rencontre, le ministre français de l’Intérieur a pu avoir des explications précises du fonctionnement administratif et opérationnel de la Protection Civile algérienne. Notamment en ce qui concerne le volet préventif, ainsi que les différentes équipes d’intervention.

En compagnie du ministre de l’Intérieur Kamel Beldjoud, Gérald Darmanin a aussi visité le Laboratoire central de la police scientifique et technique de Châteauneuf à Alger, relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Au cours de ce déplacement, le ministre français de l’Intérieur a visité les différents départements et services du Laboratoire central de la police et a pris connaissance du matériel et des équipements modernes utilisés par les experts de la police judiciaire en matière d’enquêtes criminelles, à l’instar des empreintes génétiques.

D’ailleurs, Gérald Darmanin a salué le haut niveau atteint par la police algérienne dans le domaine de la police scientifique et son évolution technique et a exprimé son intérêt pour le renforcement de la coopération policière entre les deux pays.

Emmanuel Macron rencontre de jeunes entrepreneurs au Palais de la Culture

Après son passage au cimetière européen Saint-Eugène ce vendredi matin, le Président français a rencontré de jeunes entrepreneurs au Palais de la Culture d’Alger, et ce, en compagnie du ministre délégué chargé de l’Économie de la Connaissance et des Startups, Yacine El Mahdi Oualid. Étaient également présents à cet entretien le ministre des Affaires Étrangères, Ramtane Lamamra, et la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji.

Au cours de cette rencontre, Emmanuel Macron est revenu sur son ambition de créer un incubateur franco-algérien de start-up numériques, pour développer dans ce domaine « les passerelles » au sein d’un « écosystème entrepreneurial franco-algérien ».

D’ailleurs, lors de la conférence de presse animée conjointement avec le Président Tebboune, le Président français avait évoqué des projets d’innovation au profit des jeunes Algériens et Français, notamment dans les domaines du numérique et de la création cinématographique.

De son côté, le ministre Yacine El Mahdi Oualid a saisi l’occasion pour rappeler que la jeunesse algérienne est prête à relever tous les défis de développement pour offrir la meilleure et présentation de l’Algérie.