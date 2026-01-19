Coopération Algérie-Chine renforcée : que se prépare-t-il avec Huawei ?

Ce lundi 18 janvier 2026, le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a accueilli au siège de son ministère un haut comité de la société chinoise Huawei, dirigé par M. Li Xin, président de Huawei pour l’Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans la volonté de l’Algérie d’élargir ses partenariats internationaux, a été l’occasion d’examiner de nouvelles pistes de coopération technologique et énergétique.

Algérie – Chine : un dialogue renforcé autour des technologies énergétiques et renouvelables

Lors de l’entretien, le ministre a rappelé la profondeur des relations historiques entre l’Algérie et la Chine. Soulignant la solidité des liens économiques déjà établis. « La présence importante des opérateurs économiques chinois sur le marché algérien illustre la confiance et la crédibilité que nous accordons à nos partenaires », a-t-il affirmé. Mettant en avant l’intérêt de l’Algérie pour le transfert de compétences et la formation dans le domaine énergétique.

Pour le secteur algérien, le développement de nouvelles technologies dans les énergies renouvelables représente une priorité. La collaboration avec Huawei pourrait ainsi permettre d’intégrer des solutions innovantes et d’accompagner le programme national de transformation énergétique.

Huawei souhaite renforcer son rôle en Algérie

De son côté, M. Li Xin a exprimé l’engagement de Huawei à approfondir sa coopération avec l’Algérie. Il a salué les opportunités offertes par le pays aux investisseurs étrangers et a insisté sur la volonté de l’entreprise de contribuer activement au développement technologique dans le secteur énergétique.

« Nous souhaitons être un partenaire de confiance pour accompagner l’Algérie dans l’exploitation des technologies de pointe et dans la mise en œuvre du programme de transition énergétique », a-t-il indiqué.

Huawei en Algérie : prochaines étapes pour un partenariat concret

En conclusion de cette rencontre, les deux parties ont convenu de mettre en place un comité mixte d’experts. Ce groupe aura pour mission d’étudier les propositions techniques de Huawei et de déterminer les axes prioritaires de coopération. Ouvrant ainsi la voie à des décisions concrètes et à la planification d’actions communes.

Avec ce nouvel élan, l’Algérie et Huawei posent les bases d’un partenariat stratégique appelé à soutenir la transition énergétique du pays. Tout en favorisant l’innovation technologique dans le domaine des énergies renouvelables.