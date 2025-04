Coolpad lance le X100 et le COOL 40i, apportant l’innovation IA aux utilisateurs du monde entier

Coolpad, une marque technologique mondiale de premier plan, annonce fièrement le lancement de son tout nouveau smartphone phare, le Coolpad X100, ainsi que du COOL 40i, un modèle polyvalent. Ces deux appareils mettent en avant une technologie de pointe, des systèmes de caméra supérieurs, et une expérience utilisateur intuitive basée sur l’IA, répondant aux besoins variés des consommateurs modernes.

Le parcours IA de Coolpad : Construire un écosystème IA complet et abordable

Coolpad élargit sa gamme de caméras IA avec le X100, son premier smartphone haut de gamme, et le COOL 40i, un appareil au rapport qualité-prix élevé doté de fonctionnalités intelligentes. Ces deux téléphones offrent une photographie optimisée par l’IA, facilitant la capture, l’amélioration et la recherche du monde qui vous entoure. Avec ces modèles, Coolpad continue de bâtir un écosystème IA abordable, apportant des innovations intelligentes à un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde.

Coolpad X100 : Innovation IA de nouvelle génération et performances de niveau phare

Coolpad inaugure aujourd’hui sa nouvelle gamme X Series avec le modèle X100, symbole d’une expérience haut de gamme, d’améliorations avancées de la caméra, et de la fonction « Circle to Search » avec Google, reflet de son engagement vers une innovation IA accessible. Cette feuille de route donne un aperçu de l’avenir, en offrant une expérience de recherche intuitive et fluide.

Le Coolpad X100 introduit des avancées significatives avec un système d’imagerie IA Ultra-claire de 108 MP, une charge rapide 33W accompagnée d’une batterie de 5000 mAh, et un design dégradé scintillant. Il est également doté d’un écran FHD+ 120 Hz ultra fluide et d’un puissant processeur Helio G99 gravé en 6 nm.

Capturez des moments de haute qualité grâce aux améliorations de la caméra

Le X100 propose une caméra de 108 MP avec zoom numérique sans perte 2x, préservant la netteté et les détails. Il est également équipé d’une caméra frontale de 32 MP, idéale pour le vlogging et les appels vidéo.

Jeux mobiles : un nouveau niveau

Le X100 est propulsé par le chipset Helio G99, alliant efficacité énergétique et hautes performances, avec jusqu’à 24 Go de RAM étendue et 512 Go de stockage, assurant une expérience de jeu fluide. L’écran FHD+ 6,78″ avec un taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif et les haut-parleurs stéréo doubles offrent une immersion totale pour les joueurs et amateurs de vidéo.

Coolpad COOL 40i : L’excellence abordable dotée de l’IA

Aux côtés de la série X, Coolpad lance le COOL 40i, un smartphone économique qui intègre des technologies d’imagerie intelligente héritées de la gamme haut de gamme. Avec des fonctions telles que la traduction de texte en temps réel, la recherche visuelle et l’assistance aux devoirs, le COOL 40i démocratise l’innovation IA.

Il permet aux utilisateurs de découvrir le monde via leur caméra IA, simplifiant les tâches quotidiennes et enrichissant la vie numérique — prouvant que les fonctionnalités intelligentes ne sont plus réservées aux appareils haut de gamme.

Photographie IA à son meilleur

Le COOL 40i est équipé d’une double caméra IA de 50 MP, conçue pour produire des images claires, même en basse lumière. Grâce à l’IA Magic Eraser, les utilisateurs peuvent supprimer des objets indésirables d’un simple geste. Le Mode Nuit améliore la prise de vue nocturne, tandis que le Mode Portrait permet de flouter l’arrière-plan avec élégance. La caméra frontale de 8 MP garantit des selfies naturels et lumineux.

Design et performance à petit prix

Le COOL 40i possède un écran HD+ de 6,56” avec taux de rafraîchissement de 90 Hz, un processeur octa-core fiable, et une batterie de 5000 mAh assurant une autonomie longue durée. Disponible en Noir Minuit et Bleu Ciel, son design élégant allie parfaitement style et fonctionnalité.

Disponibilité et Prix

Les Coolpad X100 et COOL 40i sont désormais disponibles dans le monde entier, apportant l’IA avancée et des performances de haut niveau à tous. Le Coolpad X100 est proposé à partir de 199 $, tandis que le COOL 40i constitue une option économique. Les prix et la disponibilité peuvent varier selon la région.

À propos de Coolpad

Coolpad est une entreprise d’électronique grand public engagée dans l’innovation technologique centrée sur la famille, en partenariat avec les principaux opérateurs et distributeurs mondiaux. Nous créons des appareils de classe mondiale, alliant design, performance et accessibilité. Fondée à Shenzhen, Chine, en 1993, Coolpad continue de façonner le futur du mode de vie intelligent avec passion et détermination. Pour en savoir plus : www.coolpad.com