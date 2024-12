Coolpad C16 Lance le Mega Quad avec Quatre Nouveaux Smartphones Abordables

Coolpad, une marque leader dans l’électronique grand public, réputée pour son engagement à fournir des appareils de qualité à des prix abordables, a officiellement dévoilé quatre nouveaux modèles passionnants : Coolpad CP12, C15, C16, et COOL 30 Play. Ces smartphones promettent des fonctionnalités haut de gamme à des prix imbattables, répondant aux besoins d’un large éventail d’utilisateurs.

Coolpad CP12 – Le Choix Ultime à Petit Budget

Si l’accessibilité est votre priorité absolue, le Coolpad CP12 est un excellent choix : proposé à environ 65 USD, il offre 128 Go de stockage et un design arrière en verre premium élégant.

Conçu pour les utilisateurs recherchant un équilibre entre performances et prix, le Coolpad CP12 est un appareil économique au look classique. Avec 128 Go de ROM, il permet de stocker jusqu’à 45 000 photos, 25 000 chansons et 200 films sans souci de stockage. Sa RAM extensible de 4+4 Go garantit un multitâche fluide, tandis que son écran HD+ de 6,517 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz offre une expérience visuelle immersive.

Avec une batterie de 4500 mAh et une connectivité Type-C, le CP12 est un compagnon fiable pour les utilisateurs mobiles. Son design élégant en verre courbé 2.5D, disponible en couleurs tendance, combine accessibilité et touche de luxe.

Coolpad C15 – Redéfinir les Smartphones à Petit Budget

Le Coolpad C15 est le premier de la série C, destiné aux jeunes utilisateurs recherchant un équilibre entre style et performance. Il dispose d’une texture arrière ondulée et brillante assurant une prise en main confortable et un design saisissant.

Équipé du processeur MediaTek Helio G36 et d’une batterie de 5000 mAh, le C15 garantit des performances exceptionnelles et une autonomie durable.

Avec jusqu’à 12 Go de mémoire système extensible (6 Go + 6 Go), il assure un jeu fluide et un changement d’application sans effort. De plus, avec 256 Go de stockage interne, les utilisateurs disposent de suffisamment d’espace pour stocker de gros fichiers et téléchargements de jeux sans s’inquiéter du manque de mémoire.

Son appareil photo principal de 50 MP et son objectif macro de 2 MP capturent chaque détail, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de photographie. L’écran HD+ de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz offre une expérience visuelle fluide et immersive, parfaite pour les jeux, le streaming et plus encore.

Coolpad C16 – Style et Puissance à Petit Prix

Le Coolpad C16 est le dernier ajout à la série C, combinant design sophistiqué et performances puissantes. En tête de la gamme, il arbore un module photo circulaire à l’arrière, dégageant élégance et luxe. Le téléphone est disponible en trois couleurs raffinées : Noir Minuit, Vert Forêt et Bleu Golfe, séduisant les utilisateurs à l’esthétique plus mature.

Son écran perforé de 6,745 pouces et son stockage généreux de 256 Go offrent un équilibre parfait entre style et fonctionnalité. Avec une RAM extensible de 6+6 Go, le C16 garantit des temps de démarrage des applications plus rapides et un multitâche fluide.

Équipé d’une puissante batterie de 5000 mAh, il est conçu pour répondre à vos besoins quotidiens. Les amateurs de photographie apprécieront l’appareil photo de 50 MP, qui excelle dans la capture de détails et la gestion des hautes lumières, offrant une expérience photographique exceptionnelle.

Coolpad COOL 30 Play – Conçu pour les Gamers

Pour les amateurs de jeux, le Coolpad COOL 30 Play est conçu pour offrir des performances exceptionnelles. Propulsé par le moteur de jeu Helio G99, il garantit un jeu fluide et réactif.

Avec sa batterie de 5000 mAh et sa charge rapide de 33W, il vous permet de jouer plus longtemps avec un minimum d’interruptions. Son écran HD+ de 6,79 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz offre une expérience de jeu immersive et fluide.

Avec 256 Go de stockage, le COOL 30 Play offre suffisamment d’espace pour télécharger des jeux, des médias et d’autres contenus. Sa RAM extensible de 8+8 Go accélère le lancement des applications et permet un multitâche sans effort.

L’appareil photo principal de 64 MP et l’objectif macro de 2 MP produisent des photos nettes et détaillées, garantissant une excellente qualité photo en plus de performances puissantes. Le design arrière unique, inspiré par la texture élégante du plumage des flamants roses, ajoute une touche de style à cet appareil riche en fonctionnalités.

Disponibilité et Prix

La nouvelle gamme de smartphones Coolpad est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs recherchant des appareils économiques, élégants et fonctionnels.

Pour plus d’informations sur la disponibilité et les prix, visitez Site officiel. Les Coolpad C16, CP12, C15 et COOL 30 Play sont disponibles dès maintenant dans la boutique officielle Coolpad sur AliExpress.

À propos de Coolpad

Coolpad est une entreprise leader de l’électronique grand public qui a noué des partenariats stratégiques avec des opérateurs de téléphonie mobile et des détaillants clés. Basée à Shenzhen, en Chine, depuis 1993, Coolpad poursuit une mission ambitieuse : devenir le fournisseur numéro un de technologies pour la famille. Coolpad développe des appareils électroniques de classe mondiale, inspirés par l’innovation, l’utilité et la famille.

Pour en savoir plus sur Coolpad, veuillez visiter Site officiel.

