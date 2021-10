Convoqué par la France et l’Algérie, Yanis Lagha a enfin tranché

Le joueur franco-algérien qui a été convoqué par les sélectionneurs de deux équipes différentes, a finalement fait son choix.

En effet, Yanis Lagha préfère l’Algérie aux Bleuets. C’est ce qu’a dévoilé ce samedi 2 octobre le média spécialisé RMC sport. « Malgré l’intérêt de la Fédération française de football et du sélectionneur de la catégorie, Lionel Rouxel, Yannis Lagha va poursuivre avec l’Algérie » rapporte la même source.

Le jeune footballeurs âgé de 17 ans, est non seulement un des meilleurs milieux de terrain de l’Olympique Lyonnais, mais aussi le meilleur buteur des U19 nationaux toutes équipes confondues. Il a reçu simultanément deux convocations émanant de deux équipes devant s’affronter prochainement.

Il s’agit des U18 algériens et des U18 de la France dont le rencontres amicales sont prévues pour 9 octobre et 12 octobre à Clairefontaine, et ce, dans le cadre des préparations aux Jeux Méditerranéens d’Oran 2022.

« Une suite logique et naturelle »

« Ces deux rencontres viennent concrétiser le travail de rapprochement et de coopération entre la Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football et son homologue de la Fédération française de football (FFF) », a écrit la fédération algérienne de football (FAF).

Yanis Lagha qui a déjà joué au profit des U17 algériens, a choisi pour ce prochain match de rejoindre les fennecs.

« C’est une suite logique et naturelle, explique un membre de son entourage. C’est valorisant pour Yannis que la FFF pense à lui, mais il est surtout normal qu’il continue de porter avec fierté le maillot des Fennecs, dont il a intégré la génération 2004 depuis la saison dernière. Il n’y a aucune raison d’avoir une polémique autour d’un jeune joueur comme lui. », rapporte RMC Sport.