Convocations BAC et BEM 2026 : voici les dates et la procédure de retrait

La tutelle vient de lever le voile sur le calendrier de retrait des convocations pour les examens du BEM et du Baccalauréat, session 2026. L’opération s’adresse à l’ensemble des candidats, qu’ils soient issus d’établissements publics et privés ou inscrits sous le régime des candidats libres.

Conformément au communiqué officiel du ministère de l’Éducation nationale, l’accès aux sites de l’Office National des Examens et Concours (ONEC) sera ouvert progressivement selon les échéances suivantes :

Pour le Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) , le retrait sera possible à compter du dimanche 19 avril 2026 et se poursuivra jusqu’au jeudi 21 mai 2026 . Les candidats devront se connecter au portail numérique dédié à l’adresse : https://bem.onec.dz.

, le retrait sera possible à compter du 2026 et se poursuivra jusqu’au . Les candidats devront se connecter au portail numérique dédié à l’adresse : https://bem.onec.dz. Pour l’examen du Baccalauréat, la plateforme sera accessible dès le jeudi 07 mai 2026 et restera ouverte jusqu’au jeudi 11 juin 2026. Les futurs bacheliers sont invités à imprimer leur document via le lien : https://bac.onec.dz.

En plus des portails de l’ONEC, le ministère rappelle que les candidats scolarisés peuvent également obtenir leurs convocations par le biais de l’espace dédié aux parents sur la plateforme numérique ministérielle (https://awlyaa.education.dz).

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La direction des examens encourage vivement les élèves à ne pas attendre les derniers jours pour effectuer cette démarche indispensable afin de vérifier l’exactitude des informations y figurant.

Gestion des absences : L’école algérienne passe à la surveillance numérique

Si le retrait en ligne des convocations pour le BEM et le Baccalauréat 2026 relève désormais de la routine administrative pour les candidats, la véritable offensive numérique du secteur s’exprime aujourd’hui par une gestion plus musclée de la vie scolaire.

En effet, le ministère de l’Éducation nationale franchit un cap supérieur en généralisant la numérisation des absences, une stratégie visant à éradiquer les lenteurs du papier pour une réactivité instantanée vis-à-vis des familles. Ce contrôle chirurgical, via des alertes SMS et un suivi en temps réel, s’accompagne d’une volonté de durcir le ton sur le plan réglementaire.

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Malgré les défis d’infrastructures persistants, cette intégration de la donnée numérique dans le suivi quotidien transforme l’école en une institution de plus en plus surveillée.

En somme, la numérisation n’est plus un simple confort pour les examens, elle devient l’instrument d’une gouvernance scolaire rigoureuse où chaque jour d’absence est immédiatement comptabilisé et sanctionné.