Convocations BAC et BEM 2025 : voici les dates et la procédure de retrait

Le Ministère de l’Éducation Nationale a rendu public, ce samedi, le calendrier de retrait des convocations pour les candidats scolarisés et libres qui se présenteront aux épreuves du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat, session 2025.

Dans un communiqué officiel, le département de l’Éducation a précisé que le retrait des convocations pour l’examen du BEM, concernant aussi bien les élèves inscrits dans les établissements scolaires que les candidats libres, s’étalera sur une période allant du 4 mai au 3 juin 2025.

Concernant l’examen du Baccalauréat, les convocations pour les candidats scolarisés et libres pourront être téléchargées entre le 11 mai et le 19 juin 2025.

S’agissant des modalités de retrait, le Ministère a indiqué que pour les candidats scolarisés, l’opération s’effectuera via la plateforme numérique, à travers le compte électronique des directeurs des établissements éducatifs et l’espace des parents sur la plateforme numérique du ministère.

Les convocations seront également disponibles sur les sites de l’Office National des Examens et Concours (ONEC) aux adresses suivantes :

Examen du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) : https://bem.onec.dz

: https://bem.onec.dz Examen du Baccalauréat : https://bac.onec.dz

Quant aux candidats libres, ils pourront récupérer leurs convocations exclusivement via les sites web de l’Office National des Examens et Concours, en utilisant les liens mentionnés ci-dessus.

Dates des examens BEM et Bac 2025 : Le calendrier officiel dévoilé

Il est pertinent de rappeler que le ministère de l’Éducation Nationale avait précédemment dévoilé le calendrier précis des épreuves de fin d’année pour l’année scolaire 2024/2025. Ces dates, désormais bien ancrées dans le planning des élèves et des enseignants, sont les suivantes :

Les épreuves se dérouleront sur trois jours consécutifs et intensifs, du dimanche 1ᵉʳ juin au mardi 3 juin 2025. Cette concentration des épreuves exige une préparation rigoureuse et une gestion efficace du temps par les candidats. Baccalauréat : L’examen du Baccalauréat, véritable passeport pour l’enseignement supérieur, se déroulera sur une période de cinq jours décisifs, du dimanche 15 juin au jeudi 19 juin 2025. Cette durée plus longue reflète l’étendue des matières évaluées et l’importance de cet examen dans le parcours académique des élèves.

La publication du calendrier de retrait des convocations constitue une étape importante dans l’organisation de ces examens nationaux. Elle permet aux candidats de prendre connaissance des informations essentielles concernant les dates, les lieux et les modalités de déroulement des épreuves, contribuant ainsi à réduire le stress et à favoriser une préparation sereine et méthodique.

Le Ministère de l’Éducation Nationale encourage tous les candidats, qu’ils soient scolarisés ou libres, à respecter scrupuleusement les dates indiquées pour le retrait de leurs convocations et à vérifier attentivement toutes les informations y figurant.