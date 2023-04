Converti à l’Islam, le créateur de contenu britannique Ibothepro fait sensation sur la toile

L’influenceur britannique Ibothepro qui s’est converti à l’Islam fait un grand buzz sur les réseaux sociaux ! Récemment, les différentes plateformes ont été inondées de vidéos montrant l’instagrameur Joseph, qui a choisi le nom d’Ibrahim après sa conversion à l’islam, en train de réciter sourate Al-Fatiha et d’autres versets du Coran. Malgré son bégaiement, Ibrahim a essayé de réciter quelques versets du Coran à plusieurs reprises. Situation qui a suscité beaucoup d’émotion chez les internautes.

Dans ce sillage, il convient de rappeler que Ibrahim, également connu sous le nom “Ibothepro » sur les réseaux sociaux, est un influenceur très populaire sur Instagram, où il partage régulièrement du contenu intéressant. Cependant, depuis sa conversion à l’islam, notre protagoniste a décidé de se concentrer sur la documentation de sa nouvelle vie de musulman, ce qui a été très apprécié par ses followers.

Ibrahim a effectué la Omra

Par le biais de ses vidéos, Ibrahim a filmé son voyage en Arabie saoudite pour effectuer la Omra. Ainsi sa communauté virtuelle a eu droit à un formidable voyage à travers duquel ils ont pu découvrir Masjid al-Haram et Masjid al-Nabawi.

En parlant de sa joie en intégrant l’islam, Ibrahim a déjà expliqué dans l’une de ses vidéos qu’il s’est converti à l’islam pour se rapprocher de Dieu et améliorer sa relation avec lui. D’ailleurs, il a également abordé le sujet de la prière. En effet, il a affirmé que la prière l’a aidé à surmonter les soucis et les difficultés de la vie.

Cependant, certains de ses followers se sont montrés curieux par rapport aux tatouages qui couvrent son corps et son visage. De ce fait, Ibrahim a expliqué que ces tatouages ont été faits avant sa conversion à l’islam, et qu’il cherche à les enlever, car l’islam interdit les tatouages.

Ibothepro consacre son compte Instagram pour parler de l’Islam

Comme on l’avait mentionné plus haut, depuis sa conversion, Ibrahim a supprimé toutes ses anciennes vidéos et s’est concentré sur la documentation de sa nouvelle vie en tant que musulman. Une étape qui a été saluée par de nombreux followers. En effectuant ce choix, l’instagrameur a vu sa popularité remonter en flèche.

Dans le détail, les vidéos d’Ibrahim ont suscité de nombreuses réactions positives, notamment celles dans lesquelles il partage son expérience de la Omra et sa dévotion envers sa nouvelle religion. De leur part, les internautes ont exprimé leur admiration pour sa détermination à apprendre et à pratiquer les enseignements de l’islam, malgré les défis auxquels il peut faire face.

Qui est Ibrahim ?

Pour les moins connaisseurs, Ibrahim est un créateur de contenu britanno-nigérien, né en 1998. Il a commencé sa carrière dans le monde des médias sociaux en 2017. En effet, il a rapidement gagné en popularité, dépassant actuellement 500.000 followers sur Instagram et 1 million sur TikTok. Chose qui lui a permis de collaborer avec plusieurs marques.

En 2021, Ibrahim a annoncé sa conversion à li’Islam. Effectivement, cette bonne nouvelle a fait vibrer la toile. En fait, Ibrahim a affirmé qu’il a toujours été intéressé à en savoir plus sur cette religion et qu’il a fait des recherches pendant une longue période avant de prendre cette décision. Sa conversion à l’islam a été largement acclamée par ses followers musulmans.

Il convient de rappeler que Ibrahim a adopté une approche différente dans son contenu en ligne. Le créateur de contenu partage régulièrement des versets du Coran, des hadiths et des enseignements islamiques, utilisant sa plateforme pour promouvoir les principes, les valeurs morales et les croyances de l’islam.

Ibrahiml met en avant des valeurs telles que la générosité, la compassion et la fraternité entre les musulmans, tout en s’efforçant de dissiper les mensonges et les malentendus courants qui visent à dénigrer l’image de l’islam et des musulmans.