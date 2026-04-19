Conversion du permis de conduire en Italie : nouvelle procédure simplifiée pour les Algériens

Le consulat d’Algérie à Naples a publié samedi 18 avril un communiqué officiel précisant les modalités de conversion des permis de conduire. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la convention bilatérale entre l’Algérie et l’Italie portant sur la reconnaissance réciproque des titres de conduite.

La convention entre l’Algérie et l’Italie, relative à la reconnaissance réciproque et à l’échange des permis de conduire, est désormais officiellement en vigueur. Afin de soutenir les Algériens résidant dans sa juridiction, le Consulat général à Naples a instauré, samedi 18 avril, un dispositif spécialisé offrant conseils et accompagnement personnalisé.

Comment changer son permis de conduire algérien en Italie ?

Ce dispositif est destiné aux ressortissants algériens désireux d’obtenir une attestation de conformité de leur permis de conduire. En effet, il facilite ainsi le processus de conversion en permis italien via une procédure de demande dématérialisée et simplifiée, mettant ainsi fin au casse-tête administratif rencontré par la diaspora.

Pour soumettre votre dossier, vous devez créer un espace personnel sur la plateforme numérique https://capacitepc.interieur.gov.dz et y renseigner les informations et le formulaire spécifiquement prévu à cet effet.

Les Algériens résidant dans la circonscription de Naples peuvent se rendre au siège du consulat pour bénéficier de cet accompagnement. Les bureaux sont ouverts du lundi au samedi, de 9 h 00 à 15 h 30. L’objectif de cette cellule est d’épauler les demandeurs pour que leurs démarches en ligne soient effectuées sans erreur. Le consulat s’engage ainsi à offrir des conditions de dépôt facilitées et un accompagnement efficace.

Voici les documents requis

La liste des documents requis pour soumettre une demande ou récupérer l’attestation de conformité se compose comme suit :

Le permis de conduire original ;

; Une pièce d’identité algérienne en cours de validité (carte d’identité ou passeport) ;

Une carte de séjour italienne en cours de validité ;

Une carte d’identité italienne ou un certificat de résidence délivré par la commune italienne.

Le consulat d’Algérie à Naples précise que le certificat de capacité est d’abord établi par l’autorité émettrice du permis en Algérie. Celui-ci est ensuite transmis numériquement au consulat général, qui assure sa validation, sa traduction et sa remise finale au demandeur.

« À titre indicatif, le certificat de compétence est délivré par l’autorité algérienne compétente qui a délivré le permis de conduire, puis envoyé par voie électronique au consulat général, qui se charge à son tour de le signer, de le traduire et de le remettre à l’intéressé », écrit le consulat d’Algérie à Naples dans son communiqué.

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