Convention AADL – Algérie Poste : le paiement des loyers via Baridimob bientôt disponible

Aujourd’hui, une avancée significative dans le domaine du logement a été réalisée avec la signature d’une convention-cadre entre l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) et Algérie Poste. Cet accord, signé au siège de l’AADL, introduit un service de paiement électronique via l’application Baridimob, facilitant le paiement du loyer mensuel des logements AADL ainsi que les tranches du programme de souscription.

AADL s’associe à Algérie Poste : le paiement des tranches bientôt effectué via Baridimob

Le directeur général de l’AADL, Fouad Mokrani, et le directeur général d’Algérie Poste, Louai Zidi, ont officialisé cette convention en présence du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, et du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki. Cet événement marque un pas en avant vers la modernisation des services de paiement liés au logement.

Ainsi, les locataires pourront désormais effectuer leurs paiements via l’application Baridimob, mais également dans les bureaux de poste, les agences du Crédit Populaire d’Algérie, les guichets automatiques, le service BaridiNet et via QR code. Le paiement automatique sera ainsi disponible dans les diverses structures administratives de l’AADL, offrant ainsi une flexibilité accrue aux bénéficiaires.

Les prélèvements automatiques bientôt lancés

Cette convention introduit également un service de prélèvement automatique pour les bénéficiaires du programme de vente par location, simplifiant davantage les procédures de paiement. En outre, Algérie Poste se voit accorder la priorité pour l’acquisition des locaux commerciaux de l’AADL, garantissant ainsi la présence de bureaux de poste dans les quartiers AADL des différentes wilayas et l’installation de terminaux de paiement électronique pour le règlement des loyers mensuels.

Algérie Poste a déja conclu des partenariats réussis en matière de paiement des factures en ligne, notamment avec la SEAAL et Algérie Télécom via Baridimob. La numérisation des paiements pour l’AADL permettra d’éviter aux bénéficiaires les déplacements vers les agences bancaires. La mise en œuvre de ces nouveaux services est prévue pour la fin juillet, avec l’objectif de renforcer l’inclusion financière et de réduire la dépendance aux paiements en espèces.

Cette initiative promet de transformer le paysage des paiements pour les locataires AADL, offrant une solution moderne et pratique adaptée aux besoins des citoyens.