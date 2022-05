Contrôle voyageurs aux ports algériens : un député monte au créneau

Après de maintes tentions et de plaintes de la part de la diaspora algérienne concernant l’insuffisance du nombre de places et de la cherté des billets. C’est le tour maintenant à la dénonciation de la lenteur et les délais d’attente pour les contrôles au niveau des ports algériens.

Le mois d’avril 2022, Abdelouhab Yaagoubi, député des algériens de France, a annoncé une réduction de ces délais d’attente à 5 heure « les délais des différents contrôles sont passés de 12 heures à 5 heures » tout en signant que l’objectif escompté n’est toujours pas atteint. Il faut s’avoir que cette baisse, est une suite favorable à la demande exprimé par le même parlementaire auprès du premier ministre.

Par ailleurs, cette fois-ci c’est Tawfiq Khedim, député de la population algérienne en France, qui s’est adressé au ministère des finances et au directeur général des douanes; par le biais de deux correspondances écrites en date du 30 mai 2022.

En effet, dans les deux correspondances, le parlementaire a soulevé le principal problème rencontré par les voyageurs algérien; notamment le temps interminable des contrôles au niveau des ports. Celui-ci n’a pas hésité à faire part de la souffrances des passagers. Surtout que le dernier voyageur est contraint de passer plus de dix heures d’attente.

Dans le même document, le député a adressé sa question écrite au ministre des finances portant sur les disposition à prendre pour mettre fin cette problématique en disant : « Qu’envisagez-vous d’entreprendre pour garantir un meilleur accueil à la diaspora et ses voyageurs ?. » Tout en gardant à l’œil l’objectif de leur permettre de quitter les ports algériens dans les moindres délais.

A quand la fin de l’épisode cauchemardesque d’Algérie Ferries ?

Parlant toujours sur les problèmes occupant les esprits des algériens, mais cette fois-ci du côté d’Algérie Ferries. En effet, la compagnie national n’a pas connu un jour de repos. Et ce depuis l’ouverture des vente de son nouveau programme. Entre des soucis techniques sur son site de réservation et l’insuffisance des place, les tensions ne calment toujours pas.

Des pagailles, des fils d’attentes interminables, voilà ce qui n’échappe pas au médias français. D’après ce qu’a rapporté Lemonde.fr plusieurs clients d’Algérie Ferries n’ont pas hésité à passer la nuit devant ses locaux pour se procurer des billets.

Pour d’autres, la réservation en ligne est une question de chance. En effet, nombreux sont ce qui ont passé des heures devant ce site internet mais en vain. Cependant, il existe un autre souci pour la minorité chanceuse « J’ai pu réserver des billets mais je n’ai pas pu payer sur Internet. » indique un des client de l’agence à la même source.

A ce stade, il ne reste qu’à poser la question » à quand la fin de ce cauchemar » et » Que compte Algérie ferries faire pour y remédier ? ».