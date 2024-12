Contrôle technique : annonce pour les véhicules immatriculés à cette période

L’Agence Nationale de Contrôle Technique des Véhicules a publié un communiqué important à l’attention des propriétaires de véhicules particuliers immatriculés en 2023.

L’agence a annoncé sur son compte officiel Facebook que les propriétaires de véhicules particuliers et de véhicules touristiques immatriculés en 2023, mis en circulation depuis deux ans, sont tenus de soumettre leurs véhicules au contrôle technique périodique dans les agences agréées par le ministère des Transports, à partir du 2 janvier 2025.

L’agence a précisé que l’examen technique des véhicules concernés sera effectué en fonction de la date de délivrance de la carte d’immatriculation de chaque véhicule.

Pour un véhicule immatriculé le 2 janvier 2023, le contrôle technique doit être effectué avant le 2 janvier 2025.

Pour un véhicule immatriculé le 1ᵉʳ février 2023, le contrôle technique doit être effectué avant le 1ᵉʳ février 2025.

Pour un véhicule immatriculé le 1ᵉʳ mars 2023, le contrôle technique doit être effectué avant le 1ᵉʳ mars 2025

L’agence a insisté sur l’importance pour tous les propriétaires de véhicules concernés de respecter ces dates et de se rendre dans les agences agréées dans les délais fixés, selon la date d’émission de la carte d’immatriculation de chaque véhicule.

Le contrôle technique : Qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne ?

Le contrôle technique est une procédure obligatoire visant à vérifier l’état de certains composants essentiels des véhicules à moteur afin de garantir leur sécurité et de limiter l’impact environnemental. Il permet de s’assurer que le véhicule respecte les normes en vigueur en matière de sécurité routière et d’émissions polluantes.

L’objectif principal du contrôle technique est de prévenir les accidents de la route. Il permet de détecter les éventuels dysfonctionnements ou défauts des véhicules qui pourraient nuire à la sécurité des conducteurs, des passagers et des autres usagers de la route. Parmi les points vérifiés, on retrouve des éléments comme les freins, les suspensions, les pneus, les feux et la visibilité. En outre, il permet aussi de contrôler les niveaux de pollution, en veillant à ce que les véhicules respectent les normes environnementales.

À quel moment un véhicule doit-il passer le contrôle technique ?

En Algérie, le contrôle technique devient obligatoire pour tous les véhicules après une certaine période d’utilisation, généralement deux ans après l’immatriculation du véhicule. À partir de cette échéance, les propriétaires doivent présenter leur véhicule à un centre agréé pour une inspection complète. La périodicité des contrôles dépend de la date d’immatriculation du véhicule, et chaque véhicule a une date limite à respecter pour effectuer le contrôle technique.

Le contrôle technique est effectué dans des centres agréés, où des techniciens spécialisés inspectent plusieurs éléments du véhicule. Le processus inclut une vérification approfondie de plusieurs parties du véhicule, notamment le moteur, les systèmes de freinage, la suspension, l’éclairage, les dispositifs de sécurité, et bien plus encore. À l’issue de l’inspection, le véhicule peut soit être certifié comme conforme, soit nécessiter des réparations avant de pouvoir repasser un contrôle.

En cas de non-conformité, les propriétaires de véhicules doivent effectuer les réparations nécessaires dans un délai imparti, puis revenir pour un contrôle de suivi. Si le véhicule est jugé apte à la circulation, il obtient un certificat de contrôle technique valide pour une période déterminée.

Que se passe-t-il si le contrôle technique n’est pas effectué à temps ?

Le non-respect des dates limites de contrôle technique peut entraîner des sanctions pour le propriétaire du véhicule, notamment une amende, voire une interdiction de circulation du véhicule jusqu’à ce qu’il soit conforme. Il est donc essentiel pour chaque propriétaire de s’assurer que son véhicule passe l’inspection à temps, selon la date indiquée sur la carte grise.