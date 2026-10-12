Contrôle technique en Algérie en 2026 : l’ENACTA détaille les délais de 2 ans et 1 an

Chapô : À quelle fréquence faut-il effectuer le contrôle technique de sa voiture en Algérie ? Selon la réglementation rappelée par l’ENACTA, la périodicité dépend de l’âge du véhicule, tandis que les tarifs et les obligations varient selon sa catégorie et son utilisation.

En Algérie, le contrôle technique automobile est une obligation que les conducteurs doivent respecter pour circuler en règle. Pourtant, une question revient régulièrement : faut-il présenter sa voiture tous les ans ou tous les deux ans ? La réponse dépend principalement de son âge, mais aussi de sa catégorie et de son utilisation.

L’Établissement national de contrôle technique automobile (ENACTA) détaille les périodicités et les tarifs applicables sur son portail officiel. Ces dispositions ne constituent pas une nouvelle réforme d’octobre 2026, mais restent importantes pour les automobilistes. Elles concernent aussi bien les visites périodiques que certaines opérations administratives particulières.

Contrôle technique en Algérie : tous les 2 ans ou chaque année ?

Pour les voitures particulières de moins de six ans, le contrôle technique doit être effectué à intervalles n’excédant pas deux ans. Dès que le véhicule atteint six ans révolus, la périodicité devient annuelle. Cette distinction est prévue par le décret exécutif n° 17-255 du 18 septembre 2017.

La date de première mise en circulation constitue un élément important pour déterminer l’échéance du contrôle. Les propriétaires doivent donc vérifier les informations figurant sur leurs documents et anticiper leur rendez-vous. Cette obligation avait notamment fait l’objet d’un rappel destiné aux véhicules immatriculés en 2023, concernant leur première visite en 2025.

Taxis, auto-écoles et utilitaires : des délais différents

Tous les véhicules ne sont pas soumis à la même fréquence de contrôle. Les taxis, ambulances, véhicules d’auto-école et transports collectifs doivent notamment passer une visite tous les six mois. Pour les véhicules de transport de marchandises, les dépanneuses et les véhicules de location, le contrôle est annuel.

Ces différences tiennent à la catégorie administrative et à l’utilisation du véhicule. Un automobiliste ne doit donc pas appliquer automatiquement les règles d’une voiture particulière à un véhicule professionnel. La périodicité appropriée doit être confirmée auprès d’une agence de contrôle agréée.

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Combien coûte le contrôle technique automobile en Algérie ?

L’ENACTA publie également les tarifs des visites techniques selon la catégorie du véhicule et le mode de paiement. Pour une voiture particulière légère, le prix affiché est de 1 268,84 DA en espèces, contre 1 256,28 DA par virement. En cas de contre-visite, les montants indiqués sont respectivement de 527,74 DA et 522,51 DA.

Pour un taxi léger, la visite périodique est affichée à 1 359,49 DA en espèces, tandis que celle d’un véhicule léger de transport de marchandises atteint 1 802,90 DA. Ces montants concernent les prestations de contrôle technique publiées par l’établissement. Ils doivent être distingués des droits fiscaux applicables à certaines opérations techniques, précisés par la Direction générale des impôts en 2026.

Selon la grille tarifaire publiée sur le site officiel de l’ENACTA, une visite périodique pour une voiture particulière légère coûte 1 268,84 DA en espèces, contre 1 256,28 DA par virement. La contre-visite est affichée à 527,74 DA en espèces et à 522,51 DA par virement. Ces montants, consultés le 12 octobre 2026, peuvent être confirmés auprès des agences agréées avant la prise de rendez-vous.

Vente, réimmatriculation : quand faut-il un contrôle supplémentaire ?

Le contrôle technique n’est pas uniquement lié à l’âge du véhicule. L’article 96 du Code de la route, publié au Journal officiel du 17 mai 2026, prévoit également un contrôle lors d’un changement de propriétaire, d’une réimmatriculation ou d’une modification notable de la structure. Ces visites répondent à des situations différentes du contrôle périodique habituel.

Le renforcement des exigences de traçabilité concerne aussi les centres agréés. En juin 2026, l’ENACTA a rappelé aux contrôleurs l’obligation de respecter les procédures et de consigner correctement le kilométrage réel des véhicules. Ce suivi vise notamment à fiabiliser les informations contenues dans les procès-verbaux techniques.

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Quels documents présenter lors de la visite technique ?

Avant le rendez-vous, le propriétaire doit préparer la carte grise originale ou son duplicata, ainsi que le précédent procès-verbal de contrôle. L’ENACTA prévoit également la présentation du récépissé de dépôt d’une demande de carte grise dans les situations concernées. Le véhicule doit être propre, notamment au niveau du châssis et de son numéro d’identification.

Lors de l’inspection, le contrôleur examine plusieurs éléments liés à la sécurité, notamment le freinage, la direction, les pneumatiques, l’éclairage et les équipements obligatoires. Le contrôle porte également sur les émissions polluantes et d’autres caractéristiques techniques. Si des défauts nécessitent des réparations, une contre-visite peut être imposée.

Les conducteurs doivent conserver un procès-verbal valide et pouvoir le présenter lors d’un contrôle routier. L’absence de document en règle expose à des sanctions, dont le montant doit être confirmé selon les dispositions applicables du Code de la route. Il est recommandé de vérifier la date d’échéance et les pièces exigées auprès d’une agence agréée avant tout déplacement.

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