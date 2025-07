Contrôle renforcé des cartes SIM : les nouvelles règles à connaître en Algérie dès 2025

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé une série de mesures visant à renforcer le contrôle de l’identité des détenteurs de cartes SIM, dans un contexte où de nombreuses lignes sont encore utilisées sans être correctement identifiées, ou bien restent actives sous des noms qui ne sont plus ceux des véritables utilisateurs.

Dans une réponse à une question parlementaire, le ministre a mis en avant la volonté des autorités de mettre fin aux pratiques opaques dans la gestion des cartes SIM et de protéger les droits numériques des citoyens.

🟢À LIRE AUSSI : « Un poison mortel » : l’APOCE dénonce un produit largement consommé en été

Des plateformes numériques pou une traçabilité complète

L’une des décisions majeures est la digitalisation des opérations d’identification des abonnés.

À partir du 1ᵉʳ janvier 2025, aucune carte SIM ne sera activée en dehors des solutions numériques sécurisées, qui permettent d’enregistrer l’identité du client final ainsi que celle du point de vente non-direct responsable de l’activation.

Cette initiative vise à réduire la fraude et à responsabiliser les intermédiaires dans la chaine de distribution des cartes SIM.

Autre volet important des réformes : la gestion des numéros inactifs et leur réattribution. Une étude en collaboration avec les opérateurs est en cours pour définir des délais optimaux avant de réattribuer un numéro, tout en protégeant les données et les comptes associés (réseaux sociaux, services bancaires, etc.).

Dans ce sens, les opérateurs sont tenus d’envoyer une alerte par SMS aux abonnés 15 jours avant la désactivation d’une carte inactive. Ce préavis s’inscrit dans un délai global de 120 jours, tel que défini par la réglementation en vigueur (décision n°05 du 13 février 2020).

Protection des comptes liés à un numéro de téléphone

Afin d’éviter la perte de contrôle sur des services sensibles (réseaux sociaux, e-banking, paiements en ligne), les opérateurs seront appelés à sensibiliser massivement les utilisateurs.

Des campagnes seront menées pour encourager les citoyens à dissocier leurs comptes numériques des numéros sur le point d’être désactivés, et à prendre les précautions nécessaires avant toute réalisation.

🟢À LIRE AUSSI : Road trip en Algérie : guide complet pour une aventure mémorable sur les routes algériennes

La campagne de sensibilisation se fera en coordination avec tous les opérateurs téléphoniques présents en Algérie, afin de garantir un usage plus raisonnables des ressources numériques et renforcer la cybersécurité à l’échelle nationale.

En mettant fin aux activations anonymes et en modernisant la gestion des abonnés, l’État entend mieux sécuriser le secteur des télécommunications, tout en préservant les droits fondamentaux des usagers dans un environnement numérique en pleine expansion.