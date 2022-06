Contrôle des voyageurs au port d’Alger : la situation s’améliore

La question des délais interminables d’attentes enregistrés lors des contrôles au niveau des ports algériens; a fait beaucoup de bruit ces derniers mois. En effet, entre les voyageurs algériens qui réclament plusieurs heures à attendre pour passer en contrôle et les débutés qui font tous pour dénoncer la lenteur des procédures, les choses ont bien avancé cette fois-ci.

Pour rappel, après plusieurs efforts de la part des députés de de la diaspora algérienne en France, le parlementaire Abdelouahab Yaagoubi, a fait part le mois d’avril dernier de la réduction de ces délais d’attente à cinq heures. Certes, cette avancée est considérable mais pas suffisante pour mettre un terme à cette problématique.

Cependant, un autre député de la diaspora a fait part de son mécontentement de la situation. Il s’agit bien de Tawfiq Khedim. En effet, celui-ci s’est adressé, le 30 mai dernier, au directeur général des douanes, dans une correspondance écrite pour soulever la souffrance des passager face à la lenteur des procédures de contrôle dans les ports algériens.

Contrôle des passagers : la situation s’améliore au port d’Alger

Lors d’une visite au port d’Alger, le député Tawfiq Khedim, a fait état d’une certaine amélioration quant à la question des délais de contrôle. En effet, ce constat a fait, grâce au témoignages des passagers interrogés par ce même parlementaire.

Dans ce sillage, les passagers arrivant à bords d’une traversée reliant Marseille au port d’Alger, ont confirmé n’avoir passé qu’une vingtaine de minutes avant d’achever toutes les procédures du contrôle au niveau de ce port en question.

Par ailleurs, Tawfiq Khedim a fait savoir que ces procédures se font, aujourd’hui, sur le même bateau. Ce qui permet aux voyageurs véhiculés de quitter les lieux en seulement quelques minutes.

Par ailleurs, le député de diaspora algérienne, a fait part de quelques facilitations mises en places au niveau du port d’Alger. Au nombre de celles-ci, le terminal 3, qui offre ses services pour les voyageurs en famille.

Pour rappel, ce même député a soulevé la question des « affairistes ». Ces derniers, représentent des commissionnaires qui proposent des services d’expéditions des colis entre la France et l’Algérie. Et comme ceux-ci sont confrontés à des procédures assez strictes. Cela ralenti les contrôles des voyageurs et rallonge les délais d’attentes.

Cependant avec ces nouvelles facilitations, les passagers qui voyagent en famille trouvent moins de difficultés lors des contrôles.