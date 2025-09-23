Contrôle des véhicules importés simplifié : tout savoir sur la nouvelle plateforme « Markabati »

La procédure de contrôle de conformité des véhicules importés entre dans une nouvelle ère avec l’arrivée imminente d’une plateforme numérique de rendez-vous.

Baptisée « Markabati », cette nouveauté promet de réduire considérablement les délais. Avec un temps de traitement visé de seulement 20 minutes par véhicule.

L’objectif est de mettre un terme aux longues files d’attente et d’instaurer une plus grande transparence dans cette démarche administrative. Cette digitalisation s’inscrit dans une volonté plus large de modernisation des services publics.

Prise de rendez-vous en ligne pour le contrôle de conformité des véhicules importés

La plateforme Markabati, accessible via le site markabati.dz, fonctionne sur la base d’un système de prise de rendez-vous en ligne. Les usagers sélectionnent un créneau horaire disponible et reçoivent une confirmation par email.

Ce courriel détaille la date du rendez-vous, la liste des documents à fournir et un code QR unique. « Ce qui apporte précision et transparence à l’opération« , a affirmé la directrice générale des mines, Mme Nadjiba Bourenane Fedal, dans sa déclaration à l’APS.

L’accès au centre de contrôle sera strictement réservé aux véhicules munis de ce rendez-vous électronique, vérifié par scan du code QR. Le titulaire du rendez-vous doit impérativement être le propriétaire du véhicule.

Un déploiement progressif de Markabati, d’abord à Alger

La mise en service de Markabati suivra une logique de déploiement par étapes. La plateforme sera d’abord opérationnelle au centre de contrôle de Caroubier, à Alger. Sa généralisation à l’ensemble des centres du pays interviendra progressivement.

Pour préparer ce lancement, le centre du Caroubier a été renforcé par l’arrivée de cinq experts des mines supplémentaires. Cette mesure porte la capacité de traitement du centre à 110 véhicules par jour.

Les contrôles se dérouleront, selon les termes de la responsable, « dans des conditions confortables et transparentes, sans files d’attente ni intermédiaires« .

Projets futurs pour l’amélioration du contrôle de conformité des véhicules

Au-delà de la simplification du rendez-vous, Markabati permettra également un suivi à distance de l’avancement du contrôle. Une deuxième phase du projet prévoit la dématérialisation complète de la délivrance du procès-verbal de conformité.

Parallèlement, le ministère travaille en coordination avec le ministère de l’Intérieur pour élargir les prérogatives des experts des mines dans les wilayas voisines d’Alger, comme Boumerdès et Tipaza.

L’idée est de leur permettre de contrôler les véhicules immatriculés dans la capitale afin de répondre à une demande en constante augmentation.

Le ministère envisage aussi la création d’un fichier national recensant tous les importateurs de véhicules. Des études sont en cours pour implanter de nouveaux centres de contrôle dans trois zones d’Alger.

Ces projets visent à alléger durablement la pression sur le site du Caroubier. Depuis le début de l’année 2025, les experts de ce centre ont déjà procédé au contrôle de conformité de 17 000 véhicules importés. Un chiffre qui illustre l’ampleur de la demande pour ce service public.