Contrôle des véhicules importés en 2025 : ce qui change pour les citoyens (Ministère)

Le ministère de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables est sur le point de lancer une plateforme en ligne destinée à simplifier la prise de rendez-vous pour le contrôle de conformité des véhicules importés. L’annonce, faite par un responsable du ministère, marque une étape importante dans la modernisation des services publics en Algérie.

Cette initiative vise à mettre fin aux longues files d’attente et à offrir un service public plus fluide et transparent aux usagers. « L’objectif est de mettre fin aux longues files d’attente et d’offrir aux usagers un service public plus fluide et transparent », a expliqué Ali Benikhlef, conseiller du ministre d’État, ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables.

Il a ajouté que « grâce à une interface simple et accessible, cette plateforme permettra aux citoyens de gérer leurs rendez-vous en toute autonomie ».

Dans un premier temps, ce nouveau service en ligne concernera exclusivement le centre de contrôle du Caroubier à Alger. « Cette phase pilote est une étape clé qui permettra d’assurer une qualité de service optimale avant d’envisager une généralisation progressive à l’ensemble du territoire national », a précisé le responsable.

La plateforme permettra aux personnes concernées de choisir et de réserver leur créneau en ligne, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils recevront une confirmation de leur rendez-vous et pourront consulter la liste des documents requis avant leur passage au contrôle.

Ce projet s’inscrit dans la politique de numérisation des services de l’État, une démarche décidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. « Ce projet s’inscrit pleinement dans la démarche de numérisation des services de l’État, décidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et traduit notre volonté d’apporter des solutions pratiques qui répondent aux attentes des citoyens », a souligné Ali Benikhlef.

En conclusion, la mise en place de cette plateforme de prise de rendez-vous en ligne par le ministère de l’Énergie marque un tournant décisif dans la modernisation des services publics en Algérie.

Cette initiative, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de numérisation de l’État, vise à simplifier la vie des citoyens en leur offrant un accès plus fluide et transparent au contrôle de conformité des véhicules importés.