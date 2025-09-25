Contrôle des véhicules importés : Comment utiliser la plateforme MARKABATI ? (Guide complet)

Le ministère de l’Énergie et des Mines a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de la plateforme numérique Markabati DZ, une initiative majeure visant à moderniser et à simplifier les procédures de contrôle de conformité des véhicules importés.

Cette nouvelle application, accessible sur le site markabati.dz, est une réponse directe aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la numérisation des services publics.

Qu’est-ce que la plateforme Markabati et à quoi sert-elle ?

Selon Mme Nadjiba Bourenane Fedal, directrice générale des mines au sein du ministère, Markabati a pour objectif de réduire considérablement le temps de traitement des dossiers. L’ambition affichée est de ne pas dépasser 20 minutes par véhicule, une amélioration notable par rapport aux délais actuels.

La prise de rendez-vous est au cœur de ce nouveau dispositif. Tout citoyen ayant acquis un véhicule à l’étranger peut désormais planifier sa visite pour le contrôle de conformité via la plateforme.

Comment utiliser Markabati pour contrôler la conformité de son véhicule importé ?

Les propriétaires de véhicules souhaitant se soumettre à une inspection de conformité peuvent accéder à la plateforme www.markabatidz.energy.gov.dz. Le processus est simple et se déroule en plusieurs étapes : l’utilisateur doit d’abord renseigner ses informations personnelles, puis les détails de son véhicule, avant de pouvoir choisir une date et une heure pour son rendez-vous.

Après avoir sélectionné un créneau disponible, un courriel de confirmation est envoyé, incluant la date du rendez-vous, la liste des documents requis, et un code QR unique pour le dossier. Ce code servira de laissez-passer à l’entrée du centre de contrôle.

Il est à noter que l’accès sera strictement réservé au propriétaire du véhicule et qu’une vérification par scan du code QR sera effectuée. Cette mesure vise à garantir la fluidité et la sécurité du processus.

Le déploiement de la plateforme Markabati constitue une avancée majeure dans la stratégie de numérisation des services publics, en permettant aux importateurs de bénéficier d’un processus de contrôle plus rapide, plus simple et totalement transparent.

Elle illustre la volonté des autorités de moderniser l’administration et de renforcer la confiance des citoyens en offrant des services accessibles, sécurisés et efficaces.

