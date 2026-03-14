Contrôle des produits importés : un nouveau dispositif déjà mis en place dans différents ports d’Algérie

Les ports algériens disposent désormais de laboratoires mobiles d’analyse de la qualité des produits importés, une initiative qui vise à renforcer le contrôle sanitaire et à réduire les délais de traitement des marchandises pour faciliter l’approvisionnement du marché national.

Opérationnels depuis novembre dernier, huit laboratoires mobiles ont été déployés dans les ports commerciaux d’Alger, d’Annaba, de Skikda, de Jijel, de Bejaia, de Mostaganem, d’Oran et de Ghazaouet. Ces unités, confiées au Centre algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), établissement relevant du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, permettent désormais d’effectuer des analyses directement sur le terrain.

Lors d’une visite organisée samedi dernier au port d’Alger, à la veille de la Journée mondiale des droits des consommateurs (15 mars), le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes, Mohamed Mezghache, a précisé que ces laboratoires ont pour mission principale la vérification de la conformité des produits aux normes en vigueur, afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs.

« Grâce à ces laboratoires mobiles, nous pouvons procéder à des analyses microbiologiques et physico-chimiques détaillées des produits, notamment agroalimentaires, avant leur sortie des ports. Les inspecteurs de commerce peuvent ainsi prendre des décisions immédiates sur l’accès au marché de ces marchandises », a-t-il indiqué.

Jusqu’ici, ce type d’analyses était réalisé dans des laboratoires fixes, ce qui engendrait des procédures complexes et des délais de plusieurs jours. Les nouveaux équipements permettent de réduire ces délais à quelques minutes, offrant un gain de temps considérable pour le dédouanement des conteneurs et la circulation rapide des produits importés.

Des équipements de pointe au service de la sécurité alimentaire

Les laboratoires sont installés dans des véhicules utilitaires légers de fabrication locale, équipés de matériels de pointe pour analyser la composition des produits et détecter d’éventuelles fraudes. Ils permettent notamment de contrôler :

La présence de matières interdites dans les produits halal (porc, alcool)

La composition nutritionnelle des produits, comme la teneur en protéines, matières grasses, acidité et humidité

Les résidus de pesticides ou autres substances nocives

Le chef du projet chargé de l’acquisition de ces laboratoires, Mohamed Khelifa, a souligné que la mise en service de ces équipements constitue un « saut qualitatif » pour les analyses microbiologiques des produits importés. Il a cité l’exemple de la poudre de lait destinée à l’industrie ou aux enfants, dont la vérification nécessitait auparavant cinq jours, désormais effectuée en quelques minutes.

Une démarche coordonnée pour un contrôle efficace

Les missions des laboratoires sont menées en coordination avec les services des douanes, les autorités portuaires et les inspecteurs de commerce, assurant ainsi un contrôle intégré. Le ministère peut également utiliser ces équipements pour analyser des produits directement dans les marchés locaux, garantissant une surveillance continue de la qualité alimentaire.

« Nous disposons aujourd’hui d’outils de contrôle capables de répondre aux besoins des douanes, du ministère de l’Agriculture ou de l’Environnement, et de garantir la sécurité sanitaire des consommateurs », a affirmé M. Mezghache.

La mise en place de ces laboratoires a été réalisée sur instructions du Président Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre d’une stratégie nationale visant à renforcer le contrôle qualité sur le terrain et à protéger le consommateur contre tous les dangers alimentaires.

« Le grand mérite dans la réalisation de ce projet revient au Président de la République, qui a décidé de mettre ces équipements à la disposition du secteur pour veiller sur la qualité et les normes des produits importés », a souligné M. Khelifa.

Grâce à ces laboratoires mobiles, l’Algérie franchit un cap dans le contrôle sanitaire des produits importés, en conjuguant efficacité, rapidité et sécurité alimentaire, pour le bénéfice direct des consommateurs et du marché national.