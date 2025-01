Contrôle des prix sur le marché : le ministre du Commerce passe à l’action

Lors de sa récente visite à Béchar, Tayeb Zitouni, ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché, a mis en garde : « La qualité est une ligne rouge ». Un message clair pour les producteurs, les commerçants et les consommateurs algériens. Ainsi, il a dévoilé les mesures qui seront prises pour contrôler les prix des produits alimentaires sur le marché.

En effet, cette déclaration, qui traduit l’engagement du gouvernement, vise à protéger la santé des citoyens, ainsi qu’à renforcer la confiance envers les produits fabriqués localement. Par ailleurs, dans un contexte où l’inflation bat record sur record en Algérie, et en prévision de la hausse de la demande (et donc des prix) pendant le mois du Ramadan, le ministre n’a pas manqué de souligner la nécessité de garantir à la fois des prix justes et une qualité irréprochable.

En effet, la régulation des prix constitue un axe majeur du travail du ministère. Tayeb Zitouni a exprimé son mécontentement face aux disparités de prix observées, notamment dans le secteur des eaux minérales. Les prix de certaines marques peuvent atteindre plus de 300 DA le fardeau, un écart qu’il juge « inacceptable ».

Préserver le pouvoir d’achat : allier prix et qualité, une priorité pour le ministère du Commerce

Pour contrôler les prix de façon stricte, le ministre du Commerce a annoncé la mise en place de différentes mesures. Celles-ci permettront de définir les prix selon les couts réels de production, et non sur des pratiques monopolistiques. Cette régulation des prix va inclure :

Un contrôle strict des prix pour éviter toute exploitation des consommateurs ;

Les prix doivent refléter les coûts réels de production et de transport ;

Une plus grande transparence dans la fixation des prix ;

Par ailleurs, Zitouni a précisé qu’il n’était pas question de freiner la croissance du secteur, mais que la qualité devait impérativement être respectée. À ce titre, il déclare : « Certains labels risquent de disparaître ». En référence aux analyses de qualité effectuées sur les eaux mises en bouteille. Car certaines marques ne respectant pas les standards de qualité en vigueur.

Lait et viandes : garantir la qualité et la disponibilité sur tout le territoire

La question de l’approvisionnement en viandes, tant rouges que blanches, a également été abordée par le ministre. Lors de sa visite à Béchar, Tayeb Zitoun a visité une grande surface commerciale. Il a examiné les prix au rayon viandes. Puis, il a indiqué que des mesures avaient été prises pour garantir l’approvisionnement continu du marché en viande importée. Il a précisé que les commerçants devront respecter des marges bénéficiaires prédéterminées afin de maintenir un équilibre entre les prix et les intérêts des consommateurs.

De plus, en ce qui concerne les produits laitiers, Tayeb Zitoun a rappelé que la qualité de ce produit ne devait jamais être mise en doute. Qualifiant ce critère de « ligne rouge ». Ainsi, lors de sa visite à la laiterie de la commune de Moughel, il a fait savoir qu’une plateforme numérique sera mise en place. Elle permettra de suivre les flux de lait à travers le pays. Garantissant ainsi une disponibilité continue de ce produit, particulièrement dans les zones éloignées.