Contrôle des prix, santé et protection du patrimoine : les nouvelles priorités du gouvernement

Le Premier ministre, Nadhir Larbaoui, a présidé ce jeudi une réunion gouvernementale centrée sur la régulation des pratiques commerciales afin de stabiliser les prix et préserver la capacité d’achat des citoyens.

À cette occasion, le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif visant à renforcer les mécanismes de contrôle du marché, dans le but de maintenir un équilibre entre l’offre et la demande et d’éviter toute spéculation excessive susceptible d’impacter le budget des ménages.

Encouragement de l’investissement dans le secteur de la santé

Par ailleurs, le gouvernement a étudié un projet de décret exécutif qui définit les modalités de gestion et d’exploitation des établissements privés de santé.

Ce texte vise à promouvoir l’investissement privé dans le secteur médical, en facilitant l’accès des entreprises privées aux infrastructures et aux équipements nécessaires.

L’objectif est de contribuer à une meilleure couverture sanitaire pour tous les citoyens, tout en soutenant la création d’emplois et l’innovation dans ce domaine essentiel.

Préservation du patrimoine et renforcement des infrastructures

Un autre projet de décret a été débattu, portant sur la planification et l’exécution de plans de soutien pour les infrastructures et les bâtiments d’importance stratégique ou patrimoniale.

Ce projet vise à renforcer les constructions existantes pour leur permettre de résister aux aléas naturels et autres risques.

La sauvegarde de ces édifices symboliques et de leurs qualités architecturales uniques est également au cœur de cette initiative, qui valorise le patrimoine national.

Sensibilisation aux risques de catastrophes à travers la formation et la recherche

Enfin, le gouvernement a abordé un projet de décret exécutif consacré à la mise en œuvre de la stratégie nationale de communication et d’information, particulièrement dans les domaines de la formation, de l’éducation et de la recherche scientifique liés aux risques de catastrophes.

Ce texte s’inscrit dans une politique de sensibilisation des citoyens et des acteurs publics aux dangers potentiels, tout en renforçant les compétences des experts nationaux pour mieux prévenir et gérer les crises.