Contrôle des passagers à l’aéroport d’Alger : Mediouni mise sur l’intelligence artificielle

L’aéroport d’Alger poursuit sa stratégie de développement de ses services et de l’amélioration de ses infrastructures pour devenir un hub de transit majeur. Mokhtar Said Mediouni, le PDG de la SGSIA, a fait de nouvelles déclarations sur ses projets futurs.

Dans une récente interview accordée à la Patrie News, Mokhtar Said Mediouni directeur général de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger, a fait le bilan du développement de l’enceinte aéroportuaire et a dévoilé ses projets futurs.

Contrôle des passagers à l’aéroport d’Alger : Mediouni promet un processus 100% intelligent

Faisant partie des plus importants aéroports en Algérie, l’aéroport d’Alger, considéré comme une vitrine pour accueillir les voyageurs internationaux, a profité d’une série de travaux de rénovation et de modernisation de ses services.

Parmi ces derniers, on cite l’ouverture d’un espace de jeu, la mise en place d’un piano et des transats pour optimiser le confort au niveau de l’aéroport et améliorer l’expérience passagers, pour ceux qui transitent via ses infrastructures.

Dans ce sillage, le PDG de la SGSIA souligne l’importance de l’introduction des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle dans cette démarche et explique qu’il est grand temps de les adopter pour rattraper le retard.

D’ailleurs, il cite l’exemple des aéroports intelligents qui traitent tout le parcours passager grâce à l’IA. L’aéroport d’Alger compte marcher sur leurs pas et pourquoi pas devenir une enceinte 100% intelligente.

« On sécurise les départs via les nouvelles technologies », Mediouni

Mokhtar Said Mediouni promet qu’il est aussi possible de développer les aéroports algériens grâce au progrès de l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, il précise qu’il vise à sécuriser les départs depuis l’aéroport d’Alger via les nouvelles technologies.

Par ailleurs, le PDG de la SGSIA explique que l’introduction de la reconnaissance faciale permettra de fluidifier les contrôles passagers et faciliter la tâche aux services de la douane. L’aéroport travaille aussi sur une solution qui permettra aux passagers de localiser facilement l’emplacement de leur véhicule au parking grâce un tableau sur lequel il suffit juste d’indiquer son matricule.

