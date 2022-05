Contrôle de voyageurs à l’aéroport d’Alger : vers de nouvelles mesures

Beaucoup de citoyens algériens ne parviennent pas à regagner le territoire national depuis maintenant plus de deux ans du fait des différentes contraintes de voyage liées à la dégradation de la situation sanitaire. A présent, avec le renforcement du programme des vols, en particulier de Paris vers l’Algérie, la circulation de ces ressortissants a repris de plus belle et avec l’approche de la période estivale, ce sont des milliers d’Algériens résidant à ce jour à l’étranger qui retourneront en Algérie pour profiter de leurs congés.

Dans le but de responsabiliser et de sensibiliser les passagers au bon respect des diverses procédures, les membres de la douane procèdent à la remise de dépliants aux voyageurs. Par ailleurs, les services douaniers ont adopté des dispositions visant à assurer une meilleure circulation aux usagers au niveau de l’aéroport d’Alger.

De fait, en vue de répondre à cet imposant flux de voyageurs étrangers, les services des douanes au niveau de l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger ont adopté de nombreuses mesures pour faciliter les démarches de contrôle des passagers.

Les services douaniers ont ainsi procédé au « contrôle des voyageurs et de leurs bagages en un temps record », a précisé le responsable des douanes au niveau de l’aéroport international à Alger, dans une déclaration à l’ENTV.

Il convient de préciser également que ces dispositions d’assouplissement des contrôles sont prises en prévision d’une forte affluence que connaîtra encore bientôt l’aéroport international à Alger. Effectivement, après deux ans d’interruption en raison de la pandémie, cette année, la saison estivale devrait être « exceptionnelle et spéciale », estime le ministre du tourisme.

Des mesures qui vont renforcer la sécurité au niveau de l’aéroport d’Alger

Ces mesures vont certainement permettre de rendre la circulation des voyageurs plus fluide mais aussi vont instaurer un climat de voyage plus sécurisé.

Pour rappel, depuis le début de l’année 2022, l’aéroport de Houari Boumediene a été témoin de plusieurs tentatives de trafic illégal. Ainsi, les services de la police algérienne des frontières ont procédé à la saisie de plus de 560 000 euros durant le premier trimestre de l’année en cours.

Dans le cadre de ses opérations, 32 mis en cause, y compris 03 étrangers, ont participé à 28 dossiers de tentative en matière de transfert illégal de devises. Selon la DGSN, ce sont 560.180 euros, 33.650 dollars américains, 7.380 dollars canadiens et 6.800 livres sterling que les services de la police des frontières ont saisis, et ce, entre le 1er janvier et le 31 mars 2022. L’opération « s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée à la violation de la réglementation et de la législation sur les changes et les mouvements de capitaux », explique le communiqué de la DGSN.

Par ailleurs, la police des frontières (PAF) de l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger a procédé à la saisie de 123 mille euros, 4.550 dollars ainsi que 440 grammes d’or. Ce montant d’argent en devises ainsi que la quantité d’or échappent aux déclarations des voyageurs qui se rendent à l’étranger.